أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية فى الأسواق.. صور

يبحث الكثيرون عن الهواتف ذات الأسعار الأقل من المتوسطة، والتى تمكنهم من توفير قدر من المال مقارنة بالمميزات التى تقدمها، ونعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز 5 هواتف صينية بسعر أقل من 3000 جنيه مصري.





1- هاتف REALME C3 بـ 3000 جنيه









يحتوى Realme C3 على شاشة عملاقة سعة 6.5 بوصة كاملة بدون أى حواف بتقنية HD+، مع نوتش أعلى منتصف الشاشة، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو

يأتى Realme C3 بمعالج من نوع Mediatek Helio G70، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 3 و4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و64 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية. ويأتي Realme C3 بكاميرا أساسية ثنائية سعة 12 و2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وسيكون الهاتف الأول الذى يعمل بنظام أندرويد 10.0 لعلامة ريلمى.

ويمتلك Realme C3 بطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير، يمكنها الصمود لأكثر من 30 يومًا على وضع الاستعداد، كما يعمل بكابل من نوع microUSB، ويدعم فتحة سماعة الرأس قياس 3.5 ميلليمتر.

يمكنك الحصول على الهاتف فى لونين هما الأحمر والفيروزي، مقابل 3000 جنيه مصري.





2- هاتف REDMI 7 بـ 2775









يأتي هاتف REDMI 7 بشاشة قياس 6.26 بوصة، وبدقة HD + وطبقة حماية من الزجاج Corning Gorilla Glass 5، وثقب فى الأعلى يحتوى على الكاميرا الأمامية.





ويتميز بمعالج من نوع Snapdragon 632 ثماني النواة بقوة 1.8 جيجا هرتز، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت قابلة للزيادة من خلال بطاقة تخزين خارجية microSD، مع 4 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي.







ولهواة التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجا بكسل لالتقاط الصور بتأثير بوكيه، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة.





كما تم تزويد هاتف REDMI 7 على بطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير، وألوان أسود وازرق وأحمر، أما بالنسبة للسعر فيأتي هاتف REDMI 7 بسعر نسخة ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، و3 جيجابايت رام مقابل 2775 جنيها.





3- OUKITEL C17 PRO بـ 2300 جنيه



يتميز هاتف OUKITEL C17 PRO بشاشة قياس 6.35 وبدقة HD+، من نوع IPS، وتحتوى على ثقب أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف OUKITEL C17 PRO على كاميرا أساسية ثلاثية 13 و5 و2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وفلاش من نوع LED.

ويعمل OUKITEL C17 PRO ببطارية سعة 3900 مللي أمبير، بالإضافة لقارئ بصمة الأصابع التقليدي، بسعر 2,300 جنيه مصري.





4- هاتف HUAWEI HONOR PLAY 3E



ويتميز هاتف HONOR PLAY 3E بشاشة قياس 5.71 من نوع IPS LCD، وبها ثقب أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

جاء HUAWEI HONOR PLAY 3E بمعالج من نوع Mediatek Helio P22 ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتي 32 و64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتي 2 و3 جيجابايت.

كما يحتوى هاتف HONOR PLAY 3E على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بكسل وفلاش ليد، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية سعة 3020 مللي أمبير، مقابل 1900 جنيه.



5- هاتف REDMI 8A





يأتي هاتف REDMI 8A بشاشة قياس 6.22 بوصة وبدقة HD+، من نوع IPS LCD، وطبقة حماية من الزجاج Corning Gorilla Glass 5، تحتوى على ثقب أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.





ومعالج أقل قوة من نوع Qualcomm Snapdragon 439 ثُماني النواة، وبقوة 1.95 جيجا هرتز والذي يعد مناسبًا فى أدائه، ويحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية سعتي 32 و64 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي راما بحجم 2 و 3 و4 جيجابايت.





ويتميز هاتف REDMI 8A بكاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل وفلاش ليد، بينما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة.





كما حصل هاتف REDMI 8A على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات من خلال منفذ USB Type C، وألوان أسود وأزرق وأحمر، أما بالنسبة للسعر فيأتي هاتف REDMI 8A بسعر 1777 جنيها.







