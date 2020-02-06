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تكنولوجيا

Realme تستعد لطرح هاتف flagship فى مؤتمر برشلونة MWC 2020

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد علامة ريلمى الصينية للكشف عن عدة منتجات فى مؤتمر برشلونة العالمى MWC 2020 للهواتف الذكية، حيث ستكشف عن أول ساعة ذكية وتلفزيون ذكى لها لأول مرة، إلا أن تقاير أفادت بأن العلامة المملوكة لـ أوبو الصينية ستكشف عن هاتف رائد من فئة الـ flagship.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى ذلك بعدما كشفت فى منتصف أكتوبر الماضى بمدينة مديريد الإسبانية عن Realme X2 Pro، والذى لاقى نجاحًا باهرًا، ويبدو أن إسبانيا هى تميمة الحظ لـ ريلمى.

ومن المتوقع أن يحمل الهاتف الجديد إسم Realme X50 Pro، وسيكون التطور لهاتف Realme X50  الذى يمتلك معالج قوى من نوع Snapdragon 765G، وستكشف أيام مؤتمر برشلونة الأربعة عن أحدث منتجات الصانع الصينى الواعد.

يذكر أن Realme ستطرح اليوم الخميس المقبل بشكل رسمى أحدث أيقوناتها وهو Realme C3، الأول الذى يأتى بنظام Android 10 بمجرد إخراجه من علبته، كما يأتى أيضًا بواجهة تشغيل Realme UI الجديدة.

و يحتوى Realme C3 على شاشة عملاقة سعة 6.5 بوصة كاملة بدون أى حواف، مع نوتش أعلى منتصف الشاشة، ويأتى Realme C3 بمعالج من نوع Helio G70 مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

بالإضافة لكاميرا أساسية ثنائية سعة 12 و 2 ميجابيكسل، وبطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير، يمكنها الصمود لأكثر من 30 يومًا على وضع الإستعداد.
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