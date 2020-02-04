Realme تستعد للكشف عن أول تلفزيون ذكي فى برشلونة

تستعد شركة Realme الصينية للكشف عن أول تلفزيون ذكى لها فى مؤتمر برشلونة العالمى للهواتف الذكية الذى سيقام بعد أيام قليلة، وتحديدًا فى 24 فبراير الجارى.





وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، قال فرامسيش وانج الرئيس التنفيذى لعلامة ريلمى المملوكة لـ أوبو الصينية إن هذه الخطوة ستفتح بابًا جديدًا للمنافسة خارج دائرة الهواتف الذكية فقط.





وبالرغم من هذا التصريح إلا أنه ليس أى معلومات عن مقاس التلفزيون أو مواصفاته، وللعلم فهمى ليست المرة الأولى لـ ريلمى حيثسبقت وقدمت تلزيونات عادة من قبل فى الصين





يذكر أن Realme ستطرح يوم الخميس المقبل بشكل رسمى أحدث أيقوناتها وهو Realme C3، الأول الذى يأتى بنظام Android 10 بمجرد إخراجه من علبته، كما يأتى أيضًا بواجهة تشغيل Realme UI الجديدة.





و يحتوى Realme C3 على شاشة عملاقة سعة 6.5 بوصة كاملة بدون أى حواف، مع نوتش أعلى منتصف الشاشة، ويأتى Realme C3 بمعالج من نوع Helio G70 مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.



