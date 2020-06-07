AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد الإعلان عن هاتفي سامسونج Note20 و Fold 2

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:02 ص
هاتف Galaxy Note20
هاتف Galaxy Note20
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تزعم أحدث التسريبات أن شركة سامسونج Samsung، تخطط لإطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold 2، وسلسلة Galaxy Note 20 في بداية شهر أغسطس، حيث أشارت الشائعات التي نشرت في كوريا أن عملاق تصنيع الهواتف الذكية ستعاد الإعلان عن  منتجاتهاالجديدة في نفس الشهر كما في العام الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشير أحدث التوقعات إلى أن سامسونج ستعلن سلسلة Note20، وإصدرا جديد من هواتفها القابلة للطي وهو Galaxy Fold 2، من خلال مؤتمرها القادم في الخامس من أغسطس المقبل. 


وتشير التسريبات السابقة، إلى أن سامسونج ستقدم اثنان من إصدارات سلسلة هواتف NOTE 20، حيث ينطلق الإصدار الأول تحت اسم Galaxy Note 20، بينما يأتي الإصدار الثاني باسم مختلف Note 20 Ultra، وهو الإصدار الذي تستبدل به سامسونج نموذج Plus.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف Galaxy Note20، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، بينما هاتفNote20 Ultra بقياس 6.9 بوصة، وكلا الهاتفان سيدعمان قلم سامسونج الإلكتروني S-Pens، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع معالج Exynos 992 5.

وقد أشارت التريبات السابقة إلى بع مواصفات هاتف Fold 2، الذي سيأتي بشاشة خارجية بحجم 4.6 بوصة، إلى جانب شاشة داخلية بقياس 7.3 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وقلم سامسونج الإلكتروني S-Pens.
هاتف Galaxy Note20 هاتف Galaxy Note20
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5 كاميرات وسعر أقل .. سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي

بطارية 7000 مللي أمبير وكاميرا تدور في جميع الاتجاهات.. سامسونج Galaxy Fold 2 هاتف خارق للعادة .. شاهد

هاتف Galaxy Note 20 Ultra.. عملاق قادم من سامسونج.. سعر ومواصفات

سامسونج تكشف عن Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20 في هذا التوقيت

سامسونج تكشف عن مواصفات Galaxy Fold 2.. والموعد المحدد لإطلاقه

تسريب جديد يكشف سعة بطارية Galaxy Note20 المرتقب من سامسونج

ترشيحاتنا

بعد تلميحات لرحيله عن الفريق.. لاعب الأهلي يحتفل بالعيد الوطني للسويد

بإطلالة صيفية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار على البحر

ألغت حكما سابقا .. الإدارية العليا ترفض تجديد جواز سفر أيمن نور

دلع نفسك.. موضة القمصان الرجالي لصيف 2020.. صور

انقسام بشأن تحديد بطل المسابقة.. اللجنة الخماسية تدرس إلغاء مسابقة الدوري

بعد حظر ظهورها إعلاميا.. تجدد الصراع بين شقيق ياسمين عبد العزيز وريم البارودى على خلفية أزمة أحمد العوضي.. وائل ينشر صورة القرار شامتا ردا على وصفه بـ"عديم الرجولة"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أجمل صور القمر الفراولة .. وسبب تسميته بهذا الاسم

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ علاج ارتفاع ضغط الدم

تزيد من حرارة الجسم.. أطعمة يفضل تجنب تناولها في فصل الصيف