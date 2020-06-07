تسريبات تكشف موعد الإعلان عن هاتفي سامسونج Note20 و Fold 2

Galaxy Fold 2 ، وسلسلة Galaxy Note 20 في بداية شهر أغسطس، حيث أشارت الشائعات التي نشرت في كوريا أن عملاق تصنيع الهواتف الذكية ستعاد الإعلان عن منتجاتهاالجديدة في نفس الشهر كما في العام الماضي. تزعم أحدث التسريبات أن شركة سامسونج Samsung ، تخطط لإطلاق هاتفها القابل للطي، وسلسلة Galaxy Note 20 في بداية شهر أغسطس، حيث أشارت الشائعات التي نشرت في كوريا أن عملاق تصنيع الهواتف الذكية ستعاد الإعلان عن منتجاتهاالجديدة في نفس الشهر كما في العام الماضي.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشير أحدث التوقعات إلى أن سامسونج ستعلن سلسلة Note20 ، وإصدرا جديد من هواتفها القابلة للطي وهو Galaxy Fold 2، من خلال مؤتمرها القادم في الخامس من أغسطس المقبل.









وتشير التسريبات السابقة، إلى أن سامسونج ستقدم اثنان من إصدارات سلسلة هواتف NOTE 20، حيث ينطلق الإصدار الأول تحت اسم Galaxy Note 20، بينما يأتي الإصدار الثاني باسم مختلف Note 20 Ultra، وهو الإصدار الذي تستبدل به سامسونج نموذج Plus.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف Galaxy Note20، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، بينما هاتفNote20 Ultra بقياس 6.9 بوصة، وكلا الهاتفان سيدعمان قلم سامسونج الإلكتروني S-Pens، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع معالج Exynos 992 5.





وقد أشارت التريبات السابقة إلى بع مواصفات هاتف Fold 2، الذي سيأتي بشاشة خارجية بحجم 4.6 بوصة، إلى جانب شاشة داخلية بقياس 7.3 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وقلم سامسونج الإلكتروني S-Pens.