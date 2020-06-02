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تكنولوجيا

تسريبات جديدة عن Samsung Galaxy Note 20.. بطارية أقوي وشاشة خارقة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:01 ص
تسريبات جديدة عن
تسريبات جديدة عن Samsung Galaxy Note 20.. بطارية أقوي
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قسم التكنولوجيا
كشفت تسريبات جديدة حول المواصفات المتوعة عن أيقونة سامسونج المنتظرة Samsung Galaxy Note 20، والذي سيصدر فى نسختين هما جلاكسي نوت 20، وهاتف سامسونج جلاكسي نوت 20 بلس، مع تحسينات غير مسبوقة فى الكاميرا والبطارية، الأنر الذى يرجح أن يحصد المركز الأول بين أفضل الهواتف Flagship لعام 2020.

وبحسب موقع phonearena التقني، أظهرت تسريبات حديثة أن هاتف Samsung Galaxy Note 20 سيأتى ببطارية سعة 4300 مللي أمبير بدلًا من 4000 مللي أمبير، بينما سيأتى هاتف Samsung Galaxy Note 20+ ببطارية سعة 4500 مللي أمبير بدلًا من 4170 مللي أمبير.

Expected Galaxy Note 20 battery capacity - The Galaxy Note 20 may have a larger battery to back its 120Hz display and 5G specs, after all

وبحسب التسريبات، ستأتى شاشة هاتف Galaxy Note 20 بقياس 6.42 بوصة، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وشاشة  Galaxy Note 20 Plus، بقياس 6.87 بوصة، وبمعدل تحديث 120 هرتز أيضًا.

جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهواتف رسميًا خلال شهر أغسطس المقبل، بجانب Galaxy Fold 2 والذى تعد الشركة به أن يكون أكثر قوة وتانية من شقيقه السابق Galaxy Fold الذى تعرض للكثير من المشاكل، تسببت فى سحب الشركة له من الجمهور لإصلاحها، ومن ثم طرحه مجددًا.

كانت قد أعلنت شركة سامسونج أعلنت مؤخرا، عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020، الذي كشف عن انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 7.6% عن الربع السابق، نتيجة لانخفاض الطلب مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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