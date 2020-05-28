سامسونج تكشف عن Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20 في هذا التوقيت





Galaxy Fold 2 بسعر أرخص من شقيقه الأكبر Galaxy Fold الذى كان بسعر مبالغ فيه وقت طرحه، كما أن الهاتف سيكون مقاوما للصدمات بشكل كبير من أجل الحفاظ على عمره الافتراضي لأطول فترة ممكنة. وبحسب موقع mashable التقني، سيأتى









تطمح سامسونج لإنتاج وتوزيع مليون نسخة من Galaxy Fold 2، بعدنا نجحت فى بيع 500 ألف نسخة من الشقيق الأكبر Galaxy Fold العام الماضي وقت طرحه، كما أن النسخة الأحدث من هاتفها ذي الشاشة القابلة للطي سيأتى بتحسينات داخلية جبارة تجعله أفضل تجربة فى فئته على الإطلاق.







