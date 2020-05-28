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تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20 في هذا التوقيت

الخميس 28/مايو/2020 - 11:01 م
سامسونج تكشف عن Galaxy
سامسونج تكشف عن Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20فى هذا التوقيت
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قسم التكنولوجيا
كشفت مصادر من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن بدء استعدادها، للكشف عن أيقونتها Galaxy Fold 2 فى شهر أغسطس القادم، بجانب إطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 20 أيضًا.


وبحسب موقع mashable التقني، سيأتى Galaxy Fold 2 بسعر أرخص من شقيقه الأكبر Galaxy Fold الذى كان بسعر مبالغ فيه وقت طرحه، كما أن الهاتف سيكون مقاوما للصدمات بشكل كبير من أجل الحفاظ على عمره الافتراضي لأطول فترة ممكنة.


تطمح سامسونج لإنتاج وتوزيع مليون نسخة من Galaxy Fold 2، بعدنا نجحت فى بيع 500 ألف نسخة من الشقيق الأكبر Galaxy Fold العام الماضي وقت طرحه، كما أن النسخة الأحدث من هاتفها ذي الشاشة القابلة للطي سيأتى بتحسينات داخلية جبارة تجعله أفضل تجربة فى فئته على الإطلاق.


واعتادت سامسونج خلال السنوات الأخيرة إطلاق الهواتف قبل نهاية شهر أغسطس، وإذا أخرت إطلاق الهواتف الجديدة، لن يكون ذلك غريبا بالنظر إلى منافستها البارزة آبل التى ستؤجل إنتاج هواتفها من أجهزة آيفون إلى وقت لاحق من العام الحالي بنحو شهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.


جدير بالذكر أن شركة سامسونج أعلنت مؤخرا، عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020، الذي كشف عن انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 7.6% عن الربع السابق، نتيجة لانخفاض الطلب مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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