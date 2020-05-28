سامسونج تكشف عن Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20 في هذا التوقيت

كشفت مصادر من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن بدء استعدادها، للكشف عن أيقونتها Galaxy Fold 2 فى شهر أغسطس القادم، بجانب إطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 20 أيضًا.
وبحسب موقع mashable التقني، سيأتى Galaxy Fold 2 بسعر أرخص من شقيقه الأكبر Galaxy Fold الذى كان بسعر مبالغ فيه وقت طرحه، كما أن الهاتف سيكون مقاوما للصدمات بشكل كبير من أجل الحفاظ على عمره الافتراضي لأطول فترة ممكنة.
تطمح سامسونج لإنتاج وتوزيع مليون نسخة من Galaxy Fold 2، بعدنا نجحت فى بيع 500 ألف نسخة من الشقيق الأكبر Galaxy Fold العام الماضي وقت طرحه، كما أن النسخة الأحدث من هاتفها ذي الشاشة القابلة للطي سيأتى بتحسينات داخلية جبارة تجعله أفضل تجربة فى فئته على الإطلاق.