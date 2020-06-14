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تكنولوجيا

آبل تواجه أزمة بسبب مشكلات مع الشركات المنتجة لشاشات هواتف iPhone 12

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:14 ص
آبل تواجه أزمة خطيرة
آبل تواجه أزمة خطيرة
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة آبل  تعانى من أزمة كبيرة قد تجعلها تضطر لتغيير خططها وتأجيل إطلاق مجموعة هواتف iPhone 12 القادمة والمقرر أن تطلقها الشركة في شهر أكتوبر القادم، بسبب مشكلات مع الشركات المنتجة للهواتف. 

وبحسب موقع Wccftech فإن شركة آبل قد فشلت في تسلم الشحنات المطلوبة من شركة BOE الصينية، التى تقوم بتصنيع شاشات OLED التى سيتم استخدامها في هواتف iPhone 12

ولم ترق معايير شركة BOE الصينية في إنتاج الشاشات المطلوبة لآبل حيث فشلت في الوصول لمتطلبات الجودة التى تصنعها شركة سامسونج المورد الرئيسي لآبل، والتى تعمل على تصنيع 80% من شاشات هواتف iPhone 12 القادمة. 

ومن المفترض أن تقوم شركة BOE الصينية إلى جانب شركة LG بتصنيع النسبة المتبقية من شاشات OLED  لهواتف iPhone 12  وهى 
20 % ، مما يعنى أن آبل بهذا الشكل لن تستطيع إصدار هواتفها القادمة في الميعاد المحدد وهو شهر أكتوبر القادم. 

وكان قد تم تأجيل إطلاق الهواتف لأكثر من مرة بسبب مشكلات أخرى في الانتاج تتعلق بغلق المصانع الرئيسية الموردة لآبل بسبب تفشى فيروس كورونا. 

ومؤخرا، طلبت آبل من شركة LG Display تزويدها لوحات LCD بشكل عاجل، بسبب العجز الكبير الذى تشهده الشركة في اللوحات، بعد زيادة الطلب على أجهزة الآيباد واللابتوب والكمبيوتر المحمولة، وعدم استطاعتها على احتواء كل الطلبات في ظل تفشي فيروس كورونا. 






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