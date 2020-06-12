مكافحة العنصرية بـ100 مليون دولار.. آبل تعلن توظيف الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Apple آبل ، تيم كوك، عن إطلاق مبادرة لتحقيق العدالة و محاربة التمييز العرقى ، بـ 100 مليون دولار أمريكى، حيث قال إن المبادرة ستركز على قضايا من بينها التعليم والمساواة الاجتماعية من أجل تحدي العوائق التى تقف أمام الأمريكيين من أصول أفريقية.





وبحسب موقع CNET فإن كوك، قال، في تغريدة له عبر تويتر "إن العمل غير المنجز للعدالة العرقية والمساواة يدعونا جميعًا للمساءلة"، وإن "الأمور يجب أن تتغير ، وتتعهد شركة آبل بأن تكون قوة من أجل هذا التغيير، واليوم ، أنا فخور بأن أعلن عن مبادرة العدالة ومكافحة التمييز العرقى من شركة آبل، مع التزام بـ 100 مليون دولار" .









و أضاف مدير آبل إن الشركة ستركز تركيزًا شاملًا من أجل تحقيق هذه المبادرة ، كما ستبني على الجهود الحالية من أجل حل المشكلات المتعلقة بالتعليم وستقيم شراكات جديدة مع مجموعات تتبنى هذه القضايا.





وذكر كوك أن آبل ستتخذ خطوات جديدة مهمة بشأن التنوع والاندماج داخل الشركة لتوظيف عدد كبير من الأمريكيين من أصول أفريقية، لزيادة تمثيلهم في الشركة ودعم ثقافة التنوع والاختلاف.





وقامت عدة شركات تكنولوجية أمريكية كبرى بالتبرع لمكافحة العنصرية، منها شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية، و شركة ديزنى، و شركة ديزنى، و كذلك شركة مايكروسوفت.



