ترامب يلمح إلى إجراء بعض التغييرات في إدارته ويرفض الكشف عن الأسماء

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احتمالات كبيرة بإجرائه بعض التغييرات في إدارته لكنه رفض الكشف عن الأسماء الآن.

وذكر ترامب لسي بي إس نيوز: أثق بوزير الحرب بيت هيجسيث وخضنا حربين في فنزويلا وإيران وانتصرنا فيهما.

وبحسب سي بي أس نيوز ؛ فقد عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس التنفيذي لـUFC دانا وايت منصب وزير الصحافة في البيت الأبيض المفتوح، على الرغم من أن الأمر لا يزال غير واضح ما إذا كان وايت قد قبل المنصب.

ومن جانبه ؛ أكد وايت يوم السبت أنه يخطط للسفر إلى واشنطن فوراً للقاء ترامب.

جاء ذلك في تصريحات له من لندن حيث قال وايت إنه سيلتقي بالرئيس ترامب يوم الاثنين.