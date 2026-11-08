رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد يعتمد أكبر حركة تنقلات للعاملين

أصدر المستشار علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد ، أكبر حركة تنقلات وتكليفات بالديوان العام للمركز.

وقد شملت الحركة توزيع الكفاءات على مختلف الإدارات والأقسام الحيوية لضمان سرعة انجاز المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، وجاءت أبرز التكليفات على النحو التالي: محمد حفني يوسف: مديرًا لقسم الشئون المالية والإدارية (بجانب عمله منسقاً لحياة كريمة، والإشراف على الخازن، والعقود والمشتريات، والحسابات، والحملة الميكانيكية).

المهندس/ محمد حسن عبد الحميد: مديرًا للحملة الميكانيكية.

المهندس/ أحمد صبحي عبد ربه: للإشراف على الإدارة الهندسية بالمركز.

المهندس/ نميري حسين عبد المختار: مديرًا لمكتب رئيس المركز والمكتب الفني.

مدحت رسمي إمام: مديرًا لإدارة المواقف (بجانب عمله بقسم الإشغالات).

كوثر محمد عوض: مديرًا لقسم التخطيط والمتابعة.

أحمد كمال رشدي: مديرًا لأمن المركز.

مصطفى حمد مصطفى: مسئولاً للنظافة بالمدينة.

ياسين هارون السيد: مسئولاً للمنافذ وغرفة العمليات.

مصطفى ماضي طيب: للإشراف على قسم أملاك الدولة (لمدة شهر).

كما تضمنت الحركة عدداً من التكليفات لدعم الأقسام المختلفة بالكفاءات اللازمة، وتشمل:

نعمات حسنى يسرى (العمل بقسم أملاك الدولة).

سهير حامد يوسف (العمل بقسم العقود والمشتريات).

هاشم محمد أبو راية (العمل بإدارة أملاك الدولة).

عادل معوض حسين (الشئون الإدارية والإشراف على النظافة).

عزيزة محمد أبو اليزيد (العمل بصندوق استصلاح الأراضي).

بهجت ضاحي مناع (للعمل باحثًا بالشئون القانونية).

نجيب ريحان محمد (العمل بالمخازن).

إبراهيم عبد الحفيظ (الإشراف على مرفق المياه).

محمد إبراهيم علي (ملاحظ بالحملة الميكانيكية).

المهندس/ محمود سعد حسن عامر (العمل بقسم صندوق استصلاح الأراضي).

المهندسة/ نهاد أحمد محمد (العمل بمكتب التقنين).

المهندسة/ أمنية أحمد حسين (العمل بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية).

تأتي هذه القرارات في سعي مستمر لضخ دماء جديدة وتوزيع المسئوليات بما يخدم مصلحة العمل والمواطنين بمركز باريس. متمنين لجميع الزملاء التوفيق في مهامهم الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز التنفيذي على تطوير العمل الإداري والارتقاء بمستوى الأداء في القطاعات الخدمية.