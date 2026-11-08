ترامب: أمريكا خسرت 3 تريليونات دولار في يوم واحد

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاده لاختيارات الناخب الأمريكي، ملقيا باللوم على نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة، في تراجع سوق الأسهم الأمريكية، قائلا إنها مثلت تراجعا كبيرا للولايات المتحدة في مسارها التاريخي.

وقال ترامب في تصريحات له، اليوم الأحد: "لقد خطت أمريكا خطوة هائلة إلى الوراء في مسار التاريخ نتيجة للانتخابات الأخيرة"، مؤكدا أن سوق الأسهم حقق مكاسب غير مسبوقة قبل أن يتعرض لانتكاسة حادة بسبب فوز الديمقراطيين بالانتخابات.

وأضاف: "حتى سوق الأسهم الذي شهد ارتفاعات هائلة في عهد ترامب تكبّد خسائر بلغت 3 تريليونات دولار في يوم واحد بعد الانتخابات النصفية".

“سنعود مجددا وبقوة أكبر”

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "رغم نتائج الانتخابات النصفية.. لا تقلقوا، سنعود مجددا وبقوة وحجم أكبر من أي وقت مضى".

انهيار سوق الأسهم بعد فوز الديمقراطيين

كانت سوق الأسهم الأمريكية قد سجلت أسوأ أداء في تاريخها، صباح يوم الأربعاء 4 نوفمبر، بعد خسارة الجمهوريين، وذلك على خلفية المخاوف من تشديد الديموقراطيين سياسات تقييد الذكاء الاصطناعي، مما أسفر عن بيع غير مسبوق لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وعلى إثر ذلك، كتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" يوم الخميس: "شهد سوق الأسهم واحداً من أسوأ أيامه في التاريخ على خلفية نتائج الانتخابات. يا له من أمر محزن! لقد تطلب الأمر جهداً هائلاً للوصول بنا إلى مستوى لم يسبق له مثيل، ثم حدث ما حدث".

وأضاف: "نتيجة لذلك، تراجعت قيمة حساباتكم التقاعدية. تذكروا، لم يكن الجمهوريون هم السبب، بل الديمقراطيون الحمقى. لكن لا تقلقوا؛ فبطريقة أو بأخرى، سنصبح قريباً أكبر وأقوى من أي وقت مضى. لنعد لأمريكا عظمتها".

وفي تدوينة لاحقة، كتب ترامب: "انهارت سوق الأسهم اليوم لأن الديمقراطيين الحمقى حققوا نتائج كبيرة يوم الثلاثاء؛ إنه لأمر محزن للغاية، ولا تلومون إلا أنفسكم".