وزيرة الإسكان والسفير العماني يبحثان فرص التعاون في مجال التنمية العمرانية

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووفد من مسئولي وزارة الإسكان والتخطيط العمانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، والتعرف على التجربة المصرية في النهضة العمرانية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة الإسكان إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العمانية في مصر، سواء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمناطق الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، مؤكدة أهمية تعريف المستثمرين العمانيين بالمشروعات والفرص المتاحة، والإجراءات والآليات المنظمة للاستثمار، بما يدعم إقامة شراكات استثمارية بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، عن اهتمامهم بالتعرف على التجربة المصرية في التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مؤكدًا تطلعهم إلى دراسة مجالات التعاون الممكنة وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاع التطوير العقاري، لافتًا إلى أنه يرافقه وفدا يضم ممثلي 20 شركة عمانية تعمل في مجال التطوير العقاري.

الفرص الاستثمارية المتاحة

وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجانب العماني، وتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تعزيز فرص تعاون وشراكات تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وعقب اللقاء، عقد مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الإسكان والتخطيط العمانية، ووفد من المطورين العقاريين والمستثمرين العُمانيين، بحضور السفير العماني بالقاهرة، لقاءً موسعاً لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة.

وتناول اللقاء استعراض التجربة العمرانية المصرية وما شهدته من طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، في ضوء تنفيذ عدد من المدن الجديدة والمشروعات القومية والتنموية، إلى جانب التعريف بالمقومات والإمكانات التي تتمتع بها المدن الجديدة، والفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة بها في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والترفيهية، وآليات طرح وتخصيص الفرص الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن نماذج عددٍ من الفرص الاستثمارية بمصر.

كذلك استعرض مسئولو الجانب العماني عددٍ من مشروعات التطوير العقاري، ومنها مدينة السلطان هيثم، ومشروع الجبل العالي، ومبادرة صروح، وغير ذلك من نماذج التجربة العمرانية العمانية.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون التطلع لتعزيز أوجه التعاون، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في القطاع العقاري المصري والعماني، وذلك في ضوء ما تمتلكه البلدين من فرصًا استثمارية واعدة في مجال التنمية العمرانية.