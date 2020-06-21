لازالت شركة سامسونج تبهر مستخدميها من جميع الفئات بإنتاج هواتف ذكية بإمكانيات عالية وبأسعار مناسبة في نفس الوقت، وذلك من خلال فئة A ، والتى تعتبر من أفضل الهواتف الذكية للفئة المتوسطة في 2020 ، والتى عبارة عن هواتف Galaxy A21s و Galaxy A71 و Galaxy A51 .





وبحسب موقع Digital Trends فإن الهواتف الثلاثة من أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2020 ، حيث تتمتع بعدد من المميزات بالإضافة إلى أسعارها المناسبة.









شاشة هاتف Galaxy A21s





ويأتي هاتف Galaxy A21s، بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل.





كاميرا هاتف Galaxy A21s





ومن ناحية التصوير يقدم هاتف Galaxy A21s، كاميرا رباعية خلفية تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة بالدقة ذاتها، وإحداهما لتصوير العمق، والأخرى لتصوير الأجسام القريبة، ويحتوي الجزء الخلفي للجهاز مستشعر لبصمة الأصبع.





معالج هاتف Galaxy A21s





داخليًا، يعمل هاتف Galaxy A21s، بمعالج ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة فهي بسعة 32 أو 64 جيجابايت.





بطارية هاتف Galaxy A21s





يعمل هاتف سامسونج الجديد Galaxy A21s، بواجهة مستخدم One UI core المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ويأتي ببطارية سعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.





سعر هاتف Galaxy A21s





ويتوفر هاتف سامسونج الجديد Galaxy A21s، بأربعة خيالات لونية هي الأسود، والأبيض، والأحمر، والأزرق، مقابل سعر 200 يورو أى ما يعادل حوالى 3615 ألف جنيه مصرى.









شاشة هاتف Galaxy A51





يأتى Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED كاملة بدون أى حواف، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.





كاميرا هاتف Galaxy A51





يأتي هاتف Galaxy A51 بكاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بزاوية تصوير واسعة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto ، وتأتى الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بمستشعر للعمق. وتتمتع الكاميرا بالقدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.





معالج هاتف Galaxy A51 والأداء





ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت، ويعمل Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وكابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10.





سعر هاتف Galaxy A51





ويتوفر هاتف Galaxy A51 نسختين وهى بسعة 64 GB و128 GB وسيبدأ سعره من 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى 64GB أى مايعادل حوالى 4450ألف جنيه، وهو نفس سعر هاتف iPhone SE، ويتوفر هاتف Galaxy A51 بأربعة ألوان، هى الأبيض والأسود والوردى و الأزرق.









شاشة هاتف Galaxy A71 5G





يأتي هاتف Galaxy A71 5G ، شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 و8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





كاميرات هاتف Galaxy A71 5G





ويحتوي هاتف Galaxy A71 5G ، أربع كاميرات خلفية على بشكل الحرف L، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل المخصصة للعمق بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة المخصصة للتصوير القريب ماكرو بفتحة عدسة f/2.4، أما الرابعة فهي للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.





بطارية وأداء هاتف Galaxy A71 5G





ويعمل هاتف Galaxy A71 5G ، والذي يأتي بسماكة 8.1 مليمترات ويزن 185 جراما، بمعالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز، مع بطارية بسعة 4,500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 25 وات.





سعر هاتف Galaxy A71 5G





ويبلغ سعر هاتف Galaxy A71 5G 474 دولار أمريكيى أى ما يعادل حوالى 7661 ألف جنيه مصرى.



