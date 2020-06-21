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تكنولوجيا

سامسونج تطور هاتفا ذكيا بـ 6 كاميرات خلفية لإصداره قريبا .. فيديو وصور

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:02 ص
سامسونج تطور هاتف
سامسونج تطور هاتف ذكى ب 6 كاميرات خلفية
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعمل على هاتف ذكى يحتوى على 6 كاميرات خلفية، وفقا لبراءة اختراع حصلت عليها الشركة مؤخرا، حيث كانت قدمتها في شهر ديسمبر العام الماضى. 

وبحسب موقع Android Headlines فإن سامسونج تطور هاتف قادم يحتوى على خمس كاميرات خلفية بزاوية واسعة مع كاميرا بمستشعر يعمل على تقريب الصورة، الأمر الذى سيجعل شركة سامسونج أول شركة تصدر هاتف ب 6 كاميرات خلفية. 


وتعتمد الشركة في تطويرها للكاميرات الست أن تكثر من عدد المستشعرات الموجودة وليس الاعتماد على كثرة عدد وحدات البيكسل، لإنتاج صورة بجودة عالية، وبأقل قدر من الأخطاء.  

وفقا لبراءة الاختراع ، فإن الخمس كاميرات المواجودة في الهاتف هى كاميرات واسعة الزاوية بطول بؤري يبلغ 28 ملى، كما يمكن إمالة الكاميرات أفقيًا أو ورأسيًا، لإتاحة  تحقيق طول بؤري أكبر، مما قد يساعد على إنتاج جودة صورة بجودة أفضل.
 
ويمكن للمستشعرات الموجودة في الكاميرات تقديم تركيز أكثر حدة ونطاق ديناميكي أعلى  لإعطاء صور أفضل في الإضاءة المنخفضة، ويعتبر أقصى عدد للكاميرات موجود في أى هاتف حتى الآن هى 4 كاميرات بمستشعرات مختلفة. 

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