تخترق الملابس.. وان بلس تعطل خاصية X-Ray في كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro.. فيديو

أعلنت شركة وان بلس الصينية،على موقعها الرسمى، قيامها بتعطيل خاصية أشعة إكس أو X-Ray الموجودة في كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro بعد أن أثبتت اختراقها الملابس والرؤية من خلالها، وذلك لضمان عدم وجود أي مشاكل محتملة تتعلق بالخصوصية.





وبحسب مجلة PC الأمريكية فإن شركة وان بلس قررت تعطيل خاصية X-Ray في كاميرا هاتفها OnePlus 8 Pro، وذلك بعد أن قام عدد من المقيمين والمراجعين للهواتف باكتشاف أن الكاميرا تستطيع بالفعل اختراق الأقمشة والملابس والرؤية من خلالها وكذلك اختراق البلاستيك، وهو الأمر الذى كان سيهدد الخصوصية.





وكانت هاتف OnePlus 8 Pro قد حصل على تحديث Oxygen OS هذا الأسبوع، حيث يوفر عدة خصائص من بينها قدرتها على الرؤية والتصوير من خلال البلاستيك والملابس، وعدد من الأقمشة.





كما يوفر التحديث فك شفرات فلتر التصوير والذى يغير شكل الصورة، كما بالإضافة إلى اختراق فلتر Photochrom وهو فلتر يغير الصورة من الأبيض والأسود إلى الألوان، بالإضافة إلى أن الكاميرا قادرة أيضا على اختراق Memoji أو الإيموجى، وكذلك خاصية التعرف على الوجه Face ID .



