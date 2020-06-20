تسريب يكشف مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Note20 Ultra

نشر المسرب التقني المعروف باسم Ice Universe، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بعض مواصفات أحدث الهواتف المرتقبة من سامسونج والمسمى Galaxy Note20 Ultra.





puls ، ولكن مع حواف أصغر وثقب أصغر لكاميرا السيلفي، وسيعمل بعالج من نوع Snapdragon 865 puls ، من كالكوم. ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف سامسونج Galaxy Note20 Ultra، لخليفة لسابقة Galaxy Note10، ولكن مع حواف أصغر وثقب أصغر لكاميرا السيلفي، وسيعمل بعالج من نوع Snapdragon 865









وسيحتوي هاتف Galaxy Note20 Ultra، على شاشة مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دقة +QHD، وعلى عكس هواتف جالاكسي إس20، فإن الهاتف سيدعم هاتين الميزتين معا، كما تمتاز الشاشة بأنها ستكون من نوع LTPO OLED الذي يوفر كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.





ومن حيث الحجم، سيكون هاتف Galaxy Note20 Ultra أنحف بنحو 0.3 ميليمتر، في حين ستكون أبعاد ثقب الكاميرا الأمامية أصغر بنحو 1 ميليمتر، وبالمقارنة مع هاتف جالاكسي نوت10 بلس، ستكون حافات Ultra أضيق بنحو 0.29 ميليمتر، وبالنسبة للحافتان العلوية والسفلية للهاتف فستكونان أضيق بنحو 0.4 ميليمتر.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، تعتزم سامسونج الإعلان عن هواتف جالاكسي نوت20، في شهر أغسطس القادم، وذلك إلى جانب ساعة ذكية Galaxy Watch جديدة، وبينما ستعلن عن الجيل الثاني من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Fold2 و 5 G Galaxy Z Flip في شهر سبتمبر.