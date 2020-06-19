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تكنولوجيا

لقياس ضغط الدم.. سامسونج تدمج تطبيقا جديدا في ساعتها Galaxy Watch Active 2

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:02 م
سامسونج تدمج تطبيقا
سامسونج تدمج تطبيقا جديدا في ساعتها Galaxy Watch Active 2
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة سامسونج Samsung، أنها قامت بتنشيط ميزة كانت قد وعدت بإطلاقها سابقا ضمن ساعة اللياقة البدنية الشهيرة Galaxy Watch Active 2، حيث قدمت الشركة الكورية دعما لتطبيق مراقبة الصحة Samsung Health Monitor في كوريا الجنوبية.

ووفقا لما ذكره موقع "androidcentral" التقني، أضافت سامسونج تطبيق قياس ضغط الدم المسمى Health Monitor، ضمن إعدادات ساعة اللياقة البدنية التابعة لها Galaxy Watch Active 2، بعد موافقة وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية الجنوبية.


وتعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch Active 2، على مراقبة قياسات ضغط الدم، ولكن سيتعين على المستخدمون أولا معايرتها، باستخدام سوار ضغط الدم التقليدي قبل استخدام الميزة بشكل مستقل، ويمكن بعد ذلك مزامنة النتائج مع تطبيق Samsung Health Monitor، في هواتف Galaxy ثم مشاركتها مع طبيبك إذا اخترت القيام بذلك.

وسيتمكن بعد ذلك من النقر على خيار قياس ضغط الدم قياس Measure في أي وقت وفي أي مكان من خلال تحليل الموجات النبضية عبر أجهزة استشعار المعصم الخاصة بالساعة. 

وذكرت سامسونج في بيان لها: "إنها تعتزم دعم ميزة تتبع مخطط لقلب ECG في تطبيق Samsung Health Monitor في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن يوافق عليه منظمو الصحة والسلامة".
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