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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات جديدة لهاتف سامسونج القادم Galaxy Z Flip 5G

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:05 ص
هاتف Galaxy Z Flip
هاتف Galaxy Z Flip 5G
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شيماء عبد المنعم
كشفت أحدث التسريبات أن سامسونج Samsung ، تعتزم إطلاق إصدارا جديدا من هاتف Galaxy Z Flip، يعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس، إلى جانب هاتفي Note20 و Fold2، في حدث يعقد عبر الإنترنت في 5 أغسطس القادم.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم رصد  هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5G، في قائمة Geekbench، والتى تعرض مواصفاته الرئيسية، ومن بينها معالج من نوع Snapdragon 865، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت.


ويحمل الهاتف رقم طراز SM-F707B، تماشيا مع النتائج السابقة، وقد تم تسجيله ليسجل 970 نقطة في اختبار أحادي النواة و 3220 في القسم متعدد النواة. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 Android 10 ومن المتوقع أن يظهر الجهاز لأول مرة مع واجهة مستخدم OneUI 2.5 القادمة من سامسونج.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف Galaxy Z Flip الرائد من سامسونج بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، ويقدم دعما لتقنية إتصال الجيل الخامس الأسرع فى إستقبال وإرسال البيانات.

وسيأتي الهاتف بذاكرة منخفضة نسبيًا ليكون سعر الهاتف أقل سابقه، الذى اشتكي الكثيرون من إرتفاع سعره فور إصداره والذى بلغ وقت إطلاقه 1480 يورو، ما يعادل 25 ألف جنيه مصرى.
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