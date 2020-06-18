تعرف على مواصفات ساعة سامسونج Galaxy Watch 3..قبل طرحها رسميًا..صور

كشفت تسريبات حديثة عن تصميم ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch3، حيث يظهر التصميم الجديد وبعض التغييرات والإضافات التي ، مثل مقاوهة الصدأ، بجانب عدد طبير من الميزات.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق صناعة التكنولوجيا فى العالم لإطلاق أحدث إصدار من ساعتها الذكية مع Galaxy Watch3، في نفس الوقت مع سماعات Samsung Buds Live، في شهر يوليو القادم.









وتشير مصادر الى أن ساعة Galaxy Watch3 تأتى بتصميم قوى ومبهر مع شاشة قياس 1.2 بوصة، و الاصدار الأكبر حجمًا بقياس 45 ميلللميتر يحتوي على شاشة 1.4 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 1 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت.





وتدعم ساعة Galaxy Watch3 الجديدة ميزة متابعة نشاط الجسم، وقياس ضغط الدم، كما توفر الإتصال بتقنيات البلوتوث، و NFC، والملاحة GPS، بالإضافة الى مقاومة الماء والضغط الجوى، مع بطارية سعة 340 ميللى أمبير، وسوف يتم تشغيل النموذج الأصغر ببطارية سعة 247 مللي أمبير.





وأوضحت شركة سامسونج أن وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية الجنوبية قد وافقت على إضافة تطبيق داخل ساعتها الذكية Galaxy Watch ، يقوم بقياس معدلات ضربات القلب كهربائيا لمستخدمى الساعة، لقياس نبضات القلب لدى الأشخاص الذين يرتدون الساعة ومن ثم تحليلها.