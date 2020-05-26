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تكنولوجيا

تطبيق في ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch Active2 يقيس ضربات القلب كهربائيا.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:00 ص
تطبيق في ساعة سامسونج
تطبيق في ساعة سامسونج الذكية يقيس ضربات القلب كهربائيا
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ندى على
قالت شركة سامسونج إن وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية الجنوبية قد وافقت على إضافة تطبيق داخل ساعتها الذكية Galaxy Watch Active2، يقوم بقياس معدلات ضربات القلب كهربائيا لمستخدمى الساعة. 

وبحسب موقع ZDNet فإن ميزة قياس معدلات ضربات القلب كهربائيا لتطبيق Samsung Health Monitor تهدف إلى قياس نبضات القلب لدى الأشخاص الذين يرتدون الساعة وتحليلها، بالإضافة إلى البحث عن أي مخالفات تشير إلى حدوث رعشة أو رجفان أذينى ناتجة عن خلل في القلب.


وللاستفادة من التطبيق يجب أن يجلس مرتدو ساعة Galaxy Watch Active2 على سطح مستوٍ، حيث سيحتاج المستخدمون بعد ذلك إلى وضع طرف الإصبع من اليد الأخرى على الساعة لمدة 30 ثانية لتنشيط الميزة.

ويقوم تطبيق Samsung Health Monitor داخل السعة بتحليل معدل ضربات القلب وإيقاعه ووصفه للمستخدم بأنه عادي أو خطير. 

ويساعد التطبيق الموجود في الساعة إلى مساعدة 33.5 مليون مريض بالقلب في العالم بالإضافة إلى 5 مليون مريض جديد سنويا، بالإضافة إلى تنبيه المصابين الذين يعانون من المعدلات غير الطبيعية للقلب، وإخطارهم. 

ومن المقرر أن تضيف شركة سامسونج التطبيق إلى ساعة Galaxy Watch Active2 خلال أشهر قليلة ، حيث ستساهم في سهولة مشاركة متابعة الحالة الصحية للمرضى مع الأطباء . 

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