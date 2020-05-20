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تكنولوجيا

تستخدم من خلال العين فقط .. جوجل تصدر ساعة Google Pixel Watch لتقليل الإصابة بكورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:02 ص
جوجل تصدر ساعة Google
جوجل تصدر ساعة Google Pixel Watch لتقليل الإصابة بكورونا
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة جوجل تقوم على تطوير ساعتها الذكية القادمة Google Pixel Watch بحيث تستخدم نظام استشعار بصرى عالى التقنية لم يتم استخدامه في أى ساعة ذكية من قبل. 

وبحسب موقع أن شركة جوجل قد حصلت على براءة اختراع في تطوير نظام سوفت وير لساعتها الذكية القادمة يعمل على تلقى أوامر من المستخدم عن طريق العين بدون اللمس، كما أنها ستحتوى على مساعد جوجل  Google Assistant في نظامها. 


وستساهم ساعة Google Pixel Watch القادمة بفضل نظام الاستشعار البصرى على تقليل الإصابة بفيروس كورونا، حيث لن يضطر المستخدمون من الأطباء والممرضين لمس الساعة، وسيعملوا على استخدامها من خلال العين. 

وتم تصميم المستشعر البصري الذي يعمل بالطاقة لنظام سوفت وير الساعة ليكون صغيرًا وموفرا للطاقة، وذلك على عكس المستشعرات الأخرى التى تتطلب نسبة طاقة أعلى، مما يعمل على نفاد البطارية بصورة أسرع. 

ومن المتوقع أن تصدر ساعة Google Pixel Watch في شهر أكتوبر القادم، حيث هناك احتمالية بأن تصدر شركة جوجل الساعة وتوفرها لماركات وشركات أخرى بعيدا عن هواتف ومنتجات جوجل فقط. 


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