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تكنولوجيا

مقاومة للصدأ والماء .. مواصفات ساعة Galaxy Watch من سامسونج.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 09:02 ص
سامسونج تكشف عن ساعة
سامسونج تكشف عن ساعة Galaxy Watch القادمة
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ندى على
كشفت شركة سامسونج عن ساعتها الذكية Samsung Galaxy Watch القادمة، حيث تتميز بمقاومتها للصدأ واحتوائها على عدد من التقنيات الفريدة، والتى سيتم إصدارها في نفس توقيت مجموعة هواتف Samsung Galaxy Note 20 في شهر أكتوبر القادم. 

وبحسب موقع Slash Gear فإن ساعة Samsung Galaxy Watch الجديدة ستتكون من نوع جديد من الزجاج وهو Gorilla Glass DX وهو زجاج واقى يقى الساعة من الصدأ. 


كما ستتضمن ساعة Samsung Galaxy Watch نموذج LTE حيث سيصدر منها نسخة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وستكون الساعة مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا تحت سطح جسم مائي لمدة تصل إلى 10 دقائق، بالإضافة إلى ستسجل أداءا جيدا في ممارسة الأنشطة منخفضة السرعة والمياه الضحلة.

وستدعم ساعة Samsung Galaxy Watch الشحن اللاسلكى بقدرة 5 واط،  وستصدر الساعة  بحجم 45 مم، وبحجمين مختلفين، كما تدعم تقنية بلوتوث، و واى فاى 4، حيث لن تحتاج إلى الاتصال ببيانات الهاتف Mobile Data.

ومؤخرا قالت سامسونج إن وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية الجنوبية قد وافقت على إضافة تطبيق داخل ساعتها الذكية Galaxy Watch Active2، يقوم بقياس معدلات ضربات القلب كهربائيا لمستخدمى الساعة، الى تهدف إلى قياس نبضات القلب لدى الأشخاص الذين يرتدون الساعة وتحليلها، بالإضافة إلى البحث عن أي مخالفات تشير إلى حدوث رعشة أو رجفان أذينى ناتجة عن خلل في القلب.

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