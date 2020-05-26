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تكنولوجيا

كاميرا ثلاثية الأبعاد وأخرى للفيديو 360 درجة.. سامسونج تصدر +Galaxy Note 20 بإمكانيات خارقة.. فيديو وصور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:57 ص
سامسونج ستصدر هاتف
سامسونج ستصدر هاتف +Galaxy Note 20 بإمكانيات خارقة
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف +Galaxy Note 20 سيحتوى على عدة مفاجآت لم يحصل عليها أى هاتف في سامسونج حتى الآن ، حيث سيصدر بتقنيات عالية جدا في الكاميرا ، كما سيحصل الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد 3D وتعمل بتقنية  ToF كما ستكون بفلاش LED وهو عبارة عن وحدة تركيز بؤري تلقائي بالليزر. 


وبحسب المسرب الشهير Steve H.McFly فإن هاتف +Galaxy Note 20 سيتميز بكاميرا فيديو تستطيع التصوير ب 360 درجة أى أنها ستتحرك في جميع الاتجاهات، كما أن الهاتف سيحتوى على أربعة كاميرات خلفية،الأساسية بدقة 108 ميجابيكسل، وستأتى السيلفى بدقة 40 ميجابيكسل.



وسيتميز هاتف +Galaxy Note 20 ببطارية بقدرة  4500 مللى أمبير، كما أن الهاتف سيأتى بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، ومن المحتمل أن تكون المساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وبذاكرة وصول عشوائى  12 جيجا بايت رام.

وسيتمتع هاتف +Galaxy Note 20، حيث سيكون ظهر الهاتف من الزجاج كما سيكون بتصميم منحنى، وستتجه الشاشة نحو الحواف برفق لتبدو مسطحة، كما سيصدر هاتف +Galaxy Note 20 بشاشة قياس 6.9 بوصة. 

وسيأتى معالج هاتف +Galaxy Note 20 بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وذلك في الولايات المتحدة أما خارج الولايات المتحدة فسيأتى الهاتف بمعالج Exynos 992، كما سيأتى بنظام تشغيل أندرويد 10 .

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