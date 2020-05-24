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تكنولوجيا

هواتف سامسونج Galaxy Note 20 تدخل المنافسة مع iPhone 12.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 03:02 م
هواتف سامسونج Galaxy
هواتف سامسونج Galaxy Note 20 تدخل المنافسة مع iPhone 12
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هواتف سامسونج  Galaxy Note 20 ستقوم بمنافسة هواتف iPhone 12 القادمة، في عدة محاور تشمل حجم الشاشة والتقنيات المستخدمة فى الكاميرا وقدراتها، ومن المقرر أن تصدر الهواتف في الربع الأخير من العام الحالى، بعد تأجيلها لأكثر من مرة، وهو الأمر الذى سيساعد على المنافسة بشكل أكبر.


وبحسب المسرب David Kowalski، فإن هواتف سامسونج Galaxy Note 20 ستصدر بحجم شاشة 7 بوصة الأمر، الذى سيجعلها أشبه بالتبلت بشكل أكبر، في حين أن هاتف iPhone 12 Pro Max وهو أكبر هاتف في هواتف iPhone 12 سيأتى بحجم شاشة 6.7 بوصة.




وستحتوى هواتف Galaxy Note 20 على نقاء أكبر في الصورة عند استخدام العدسات المقربة والعدسات ذات المستشعرات العميقة، كما ستأتى الكاميرات بتقنية فيديو تصل إلى 4k وتقوم بالتصوير في كل الأبعاد.
 

وفقا للتسريبات، فإن هواتف Galaxy Note 20 لن تحتوى على عدسات للتقريب ب 100x zoom مثل تلك التى كانت في هواتف S20 Galaxy، حيث إن الهواتف القادمة ستتميز بنقاء وجودة أعلى في الصورة بدلا من التقريب دون جودة ملحوظة.


 وستكون كاميرات هاتف Galaxy Note 20 Ultra، الهاتف الرائد في السلسلة، أربع كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 108 ميجابيكسل، وستأتى السيلفى بدقة 40 ميجابيكسل.



أما كاميرا هاتف السلسلة الأكثر تميزا iPhone 12 Pro Max، فسيكون بشاشة بقياس 6.7 بوصة، وستقوم بتصنيعها شركة سامسونج، و3 كاميرات تقليدية والكاميرا الرابعة ستكون من نوع  LiDAR.


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