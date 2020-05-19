تسريبات تكشف مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20.. كاميرات قوية وبطارية عملاقة

كشفت أحدث التسريبات عن بعض مواصفات أيقونة سامسونج المنتظرة Samsung Galaxy Note 20، والتى تظهر الهاتف بحواف ضخمة، وبكاميرا أمامية فى صورة ثقب بمنتصف الشاشة، بالإضافة لكاميرا خلفية ثلاثية.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيأتي هاتف Samsung Galaxy Note 20 ببطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع من خلال منفذ usb-c.





ولعشاق التصوير، فمن المتوقع أن يحصل هاتف Samsung Galaxy Note 20 على كاميرا خلفية ثلاثية، الأولى بدقة 108 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميحابكسا، ولا توجد معلومات إضافية عن الكاميرا الثالثة أو الكاميرا الأمامية.





وتعتبر هذه المواصفات الأولية لهاتف Samsung Galaxy Note 20 غير مؤكدة حتى الاَن، على الرغم من أن مصدرها هو صفحة IceUniverse التقنية الشهيرة، و المعنية بتسريبات الهواتف الذكية على موقع تويتر.



