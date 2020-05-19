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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20.. كاميرات قوية وبطارية عملاقة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:01 م
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20
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قسم التكنولوجيا
كشفت أحدث التسريبات عن بعض مواصفات أيقونة سامسونج المنتظرة Samsung Galaxy Note 20، والتى تظهر الهاتف بحواف ضخمة، وبكاميرا أمامية فى صورة ثقب بمنتصف الشاشة، بالإضافة لكاميرا خلفية ثلاثية.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيأتي هاتف Samsung Galaxy Note 20 ببطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع من خلال منفذ usb-c.

ولعشاق التصوير، فمن المتوقع أن يحصل هاتف Samsung Galaxy Note 20  على كاميرا خلفية ثلاثية، الأولى بدقة 108 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميحابكسا، ولا توجد معلومات إضافية عن الكاميرا الثالثة أو الكاميرا الأمامية.

وتعتبر هذه المواصفات الأولية لهاتف Samsung Galaxy Note 20  غير مؤكدة حتى الاَن، على الرغم من أن مصدرها هو صفحة IceUniverse التقنية الشهيرة، و المعنية بتسريبات الهواتف الذكية على موقع تويتر.

جدير بالذكر أن هاتفي Samsung Galaxy Note 20  و  Samsung Galaxy Note 20 Plus، سيتم طرحهما رسميأً فى أغسطس المقبل أونلاين فقط، بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد  فى معظم دول العالم.

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20.. كاميرات قوية وبطارية عملاقة
تسريبات تكشف مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20.. كاميرات قوية وبطارية عملاقة
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