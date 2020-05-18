سامسونج تطلق Samsung Galaxy Fold Lite في هذا التاريخ.. بسعر مفاجأة

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم عن خطتها لطلاق إصدار جديد "لايت" من هاتفها الأول بشاشة قبالة للطى Samsung Galaxy Fold فى يوليو القادم.





وبحسب موقع gizchina التقني، فإن شركة سامسونج تخطط لإنتاج 55 ألف وحدة فقط من هاتف Samsung Galaxy Fold Lite ، وذلك قبل الإعلان عن إصدارها الجديد Galaxy Fold 2 ليكون خليفة الهاتف الحالي Galaxy Fold.





و سيأتي هاتف Samsung Galaxy Fold Lite بنفس مظهر الهاتف الأصلي الذي أعلنت عنه الشركة فى الخريف الماضي، ولكن بسعر أرخص ليصبح بذلك أرخص هاتف ذكي قابل للطي فى الأسواق.













وبحسب الموقع التقني الشهير، سيكون Samsung Galaxy Fold Lite 4G بشاشة إضافية أكبر من شاشة Samsung Galaxy Fold التقليدي من حيث الحجم، يمكن مقارنتها بشاشة هاتف Samsung Galaxy Z Flip.





وسيتم تزيود Samsung Galaxy Fold Lite 4G الجديد، بمعالج قوي من نوع Snapdragon 865، وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، ولتقليل التكلفة ستستخدم سامسونج المكونات الإضافية التى استخدمتها فى هواتفها لأعوام 2018 و 2019 و 2020 القابلة للطي.



