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تكنولوجيا

سامسونج تطلق Samsung Galaxy Fold Lite في هذا التاريخ.. بسعر مفاجأة

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:04 ص
سامسونج تطلق Samsung
سامسونج تطلق Samsung Galaxy Fold Lite في هذا التاريخ
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم عن خطتها لطلاق إصدار جديد "لايت" من هاتفها الأول بشاشة قبالة للطى Samsung Galaxy Fold  فى يوليو القادم.

وبحسب موقع gizchina التقني، فإن شركة سامسونج تخطط لإنتاج 55 ألف وحدة فقط من هاتف Samsung Galaxy Fold Lite، وذلك قبل الإعلان عن إصدارها الجديد Galaxy Fold 2 ليكون خليفة الهاتف الحالي Galaxy Fold.

و سيأتي هاتف Samsung Galaxy Fold Lite بنفس مظهر الهاتف الأصلي الذي أعلنت عنه الشركة فى الخريف الماضي، ولكن بسعر أرخص ليصبح بذلك أرخص هاتف ذكي قابل للطي فى الأسواق.

Galaxy Fold


وبحسب الموقع التقني الشهير، سيكون Samsung Galaxy Fold Lite 4G بشاشة إضافية أكبر من شاشة Samsung Galaxy Fold التقليدي من حيث الحجم، يمكن مقارنتها بشاشة هاتف Samsung Galaxy Z Flip.

وسيتم تزيود Samsung Galaxy Fold Lite 4G الجديد، بمعالج قوي من نوع Snapdragon 865، وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، ولتقليل التكلفة ستستخدم سامسونج المكونات الإضافية التى استخدمتها فى هواتفها لأعوام 2018 و 2019 و 2020 القابلة للطي.

بالإضافة لشاشة داخلية من الزجاج بحواف صغيرة جدًا، مما يعطي تجربة شاشة أفضل من الموجود فى Galaxy Z Flip، أما بالنسبة للسعر فيأتي هاتف Galaxy Fold Lite بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 17300 جنيه مصري.
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