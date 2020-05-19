عن طريق تطبيق.. سامسونج توفر لوحا ذكيا بديلا لضوء الشمس لعلاج نقص فيتامين D

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن تصنيعها للوح ضوئى ذكى سيبعث ضوءًا طبيعيًا كامل الطيف طوال اليوم، لمحاكاة ضوء الشمس الحقيقي، وذلك للمساهمة في علاج مرضى نقص فيتامينD.





وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن اللوح الذكى يسمى SunnyFive وسيكون بديلا عن ضوء الشمس الحقيقي للأشخاص الذين يعيشون في مساحات منخفضة الإضاءة أو الذين يعانون من اضطراب موسمي، وسيكون بديلا عن طرق العلاج العلاج الضوئي الأخرى، والتى تكون عن طريق المصابيح.









وسيكون اللوح الذكى مرتبط بتطبيق سيتم التحكم من خلاله الحصول على نسبة الضوء واللون، وكذلك تنظيم درجة الحرارة المناسبة والتى يحتاجها الجس يمكن أن يقوم SunnyFive بتغيير زاوية وشدة الضوء بشكل تلقائي طوال اليوم لمحاكاة حركة الشمس.





ويمكن ضبط اللوح الذكى SunnyFive كساعة منبه، لإنتاج ضوء الشمس فى الصباح، وذلك في المواسم التى يكون الشتاء قارسا، ولا تسطع الشمس إلا ساعات محدودة.



