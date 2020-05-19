AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عن طريق تطبيق.. سامسونج توفر لوحا ذكيا بديلا لضوء الشمس لعلاج نقص فيتامين D

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:07 م
سامسونج توفر لوح
سامسونج توفر لوح ذكى بديل لضوء الشمس لعلاج نقص فيتامين D
Advertisements
ندى على
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن تصنيعها للوح ضوئى ذكى سيبعث ضوءًا طبيعيًا كامل الطيف طوال اليوم، لمحاكاة ضوء الشمس الحقيقي، وذلك للمساهمة في علاج مرضى نقص فيتامينD. 

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن اللوح الذكى يسمى SunnyFive وسيكون بديلا عن ضوء الشمس الحقيقي للأشخاص الذين يعيشون في مساحات منخفضة الإضاءة أو الذين يعانون من اضطراب موسمي، وسيكون بديلا عن طرق العلاج العلاج الضوئي الأخرى، والتى تكون عن طريق المصابيح. 


وسيكون اللوح الذكى مرتبط بتطبيق سيتم التحكم من خلاله الحصول على نسبة الضوء واللون، وكذلك تنظيم درجة الحرارة المناسبة والتى يحتاجها الجس يمكن أن يقوم SunnyFive بتغيير زاوية وشدة الضوء بشكل تلقائي طوال اليوم لمحاكاة حركة الشمس.

ويمكن ضبط اللوح الذكى SunnyFive كساعة منبه، لإنتاج ضوء الشمس فى الصباح، وذلك في المواسم التى يكون الشتاء قارسا، ولا تسطع الشمس إلا ساعات محدودة. 

ويعانى عدد كبير من سكان بعض الدول والمناطق أوروبا، وأمريكا الشمالية، من عدم الحصول على ضوء شمس كافى بسبب عدم سطوع الشمس إلا ساعات محدودة فقط في اليوم، وأحيانا تصل ل 3 ساعات فقط، مما يسبب لهم ضررا كبيرا في عدم الحصول الكافى على  فيتامين  D.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تقوية المناعة.. 10 فوائد لتناول فيتامين د

نشرة المرأة والصحة..10 فوائد لتناول فيتامين د.. علاقة أدوية الضغط بفيروس كورونا.. وبدائل الحلويات الصحية لمرضى السكر فى رمضان

هاني الناظر يكشف ضرورة التعرض للشمس في وقت محدد من اليوم

بدون أدوية .. 6 حيل تحميك من نقص فيتامين د

ترشيحاتنا

شهيد جديد من الأطباء في معركة كورونا

بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس

الحكومة: ارتداء الكمامة إجباري اعتبارا من 30 مايو.. و4 آلاف جنيه غرامة للمخالف

شاهد.. سد إليسو المثير للجدل كارثة جديدة لأردوغان تهدد دولتين عربيتين

السعودية تسجل 2509 إصابات جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يقترب من 60 ألفا

شخصية رياضية شهيرة بالأهلى ضيف رامز جلال اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك