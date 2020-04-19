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تكنولوجيا

تسريبات تكشف تصميم iPhone 12 Pro Max.. صور وفيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:00 م
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max
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شيماء عبد المنعم
على الرغم من أنه من المفترض أن تعلن آبل عن سلسة هواتف iPhone 12 الجديدة في شهر سبتمبر القادم، إلا أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية بدأت حاليا، في العمل على تطوير الإصدارات الجديدة من مجموعتها المرتقبة، حيث كشفت تسريبات مصورة التصميم المتوقع لهاتف iPhone 12 Pro Max.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت صور مسربة ثلاثية الأبعاد CAD، عن تصميم هاتف iPhone 12 Pro Max، وتظهر الصور عن الانتهاء بنسبة 70% من التصميم الذي ينطلق به هذا الإصدار، حيث سيظهر التصميم النهائي نوتش الكاميرا الخفية والأمامية.
iPhone 12 Pro Max design fully revealed through leaked CAD renders

وحسبما ورد في الصور المسربة، أنه من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 12 Pro Max بتصميم يحاكي iPad Pro مع حواف مسطحة، وهو تصميم يشبه هاتف iPhone 5s.

iPhone 12 Pro Max design fully revealed through leaked CAD renders
وستحتوي شاشة الهاتف على إطارات نحيفة بسمك أقل بنسبة 0.9 من الإصدار الحالي من هواتف آيفون، ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بحجم 6.7 بوصة، مع تصميم أطول وأوسع.


وسيتضمن هاتف iPhone 12 Pro Max، الكاميرا خلفية رباعية بتصميم مربع، وتتضمن إعدادات الكاميرا أيضً مستشعر LiDAR، كما تأتي مكبرات grille الصوتية بتصميم مختلف، مع تحسينات لرفع جودة الصوت بنسبة من 10 إلى 15 %.
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