AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل تتبرع ب 160 ألف واق للوجه للطواقم الطبية لمكافحة فيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:01 م
بل تتبرع ب 160 ألف
بل تتبرع ب 160 ألف واقى للوجه للطواقم الطبية
Advertisements
ندى على
قالت شركة آبل الأمريكية إنه ضمن إطار مجهودها لتصنيع وإنتاج كمامات طبية و دروع طبية للوجه للطواقم الطبية في جميع أنحاء العالم، لمساعدتهم على الوقاية من فيروس كورونا المتفشى، فإنها بدأت في توزيع أكثر من 160 ألف قناع للوجه. 

وقامت الشركة بتوزيع 160 ألف قناع طبى  للوجه.إلى بعض المنظمات الصحية في الولايات المتحدة، وتعمل شركة آبل على تصنيع وإنتاج  دروع الوجه في الولايات المتحدة والصين.


واتخذت آبل قرارا في 5 إبريل الماضى بأنه ستقوم بتخصيص أكثر من 20 مليون كمامة  ودروع طبية للوجه  تهدف إلى التبرع بها للحكومات لمحاربة تفشى فيروس كورونا. 

وصرح تيم كوك، المدير التنفيذى لشركة آبل، أن سلاسل الإمداد الخاصة بشركة آبل تقوم بتصنيع أكثر من 20 مليون كمامة طبية ستتبرع بها في جميع أنحاء العالم.

وتقوم الشركة بشحن أكثر من مليون من كمامة طبية وواقى في الوقت الحالى، ثم الاستمرار بنفس الكفاءة أوبكفاءة أعلى لسباق الزمن في تصنيع وشحن الكمامات، وتحديد المواقع الأكثر احتياجا حيث تسعى آبل إلى توسيع نطاق التوزيع إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعم الأبطال ضد كورونا.. أبل تتبرع بـ ملايين الأقنعة الطبية لـ أمريكا وأوروبا

آبل تتبرع بـ 2 مليون كمامة لمواجهة فيروس كورونا فى أمريكا.. تفاصيل

بعد آبل..فيسبوك تتبرع بـ 720 ألف كمامة لمواجهة كورونا في أمريكا

نائب ترامب: أبل تتبرع بـ 9 ملايين كمامة للمساعدة في مواجهة كورونا

لمواجهة النقص الهائل.. جوجل تصنع 3 ملايين كمامة طبية للتبرع بها

أخبار العلوم والتكنولوجيا..أفلام مجانية بدون استهلاك باقة النت.. جوجل تصنع 3 ملايين كمامة للتبرع بها

ترشيحاتنا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

كارثة.. تجمعات شبابية وحفل شواء على أحد شواطئ الغردقة.. فيديو وصور

يقضي نهائيًا على كورونا.. دواء أمريكي جديد يشفي من الفيروس اللعين في أقل من أسبوع

ذكر يمنع عنك 70 بلاء.. لا تمل من ترديده

هل أخذ الحقن من مفسدات الصوم؟ نوع واحد فقط يبطل العبادة

وباء كورونا يضرب 100 ألف جندي بالجيش التركي.. تفاصيل

AdvertisementS

فى حالة حرجة.. فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

الأعلى للجامعات: لا نية لإلغاء الفصل الدراسي الثاني

الاعتزال هو الحل .. تعليق ناري من خالد النبوى بعد تصدر ريهام حجاج بوستر لما كنا صغيرين

وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من نقل أو اقتباس الأبحاث.. ويؤكد: سنطبق القانون

صندوق النقد الدولى يزف بشرى سارة لـ مصر بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

مفاجأة غير سارة.. باحثون أمريكيون يكشفون حقيقة كورونا

إصابة وكيل طب القصر العيني بفيروس كورونا

معتقل 7 سنوات بلا محاكمة.. زوجة شيخ من آل ثاني تفضح التعذيب في سجون قطر

ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

يقضي نهائيًا على كورونا.. دواء أمريكي جديد يشفي من الفيروس اللعين في أقل من أسبوع

الإفتاء توضح خطأ شائعا يقع فيه البعض أثناء السحور يفسد الصوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل حزين.. كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها