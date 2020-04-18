آبل تتبرع ب 160 ألف واق للوجه للطواقم الطبية لمكافحة فيروس كورونا

قالت شركة آبل الأمريكية إنه ضمن إطار مجهودها لتصنيع وإنتاج كمامات طبية و دروع طبية للوجه للطواقم الطبية في جميع أنحاء العالم، لمساعدتهم على الوقاية من فيروس كورونا المتفشى، فإنها بدأت في توزيع أكثر من 160 ألف قناع للوجه.





وقامت الشركة بتوزيع 160 ألف قناع طبى للوجه.إلى بعض المنظمات الصحية في الولايات المتحدة، وتعمل شركة آبل على تصنيع وإنتاج دروع الوجه في الولايات المتحدة والصين.









واتخذت آبل قرارا في 5 إبريل الماضى بأنه ستقوم بتخصيص أكثر من 20 مليون كمامة ودروع طبية للوجه تهدف إلى التبرع بها للحكومات لمحاربة تفشى فيروس كورونا.





وصرح تيم كوك، المدير التنفيذى لشركة آبل، أن سلاسل الإمداد الخاصة بشركة آبل تقوم بتصنيع أكثر من 20 مليون كمامة طبية ستتبرع بها في جميع أنحاء العالم.





وتقوم الشركة بشحن أكثر من مليون من كمامة طبية وواقى في الوقت الحالى، ثم الاستمرار بنفس الكفاءة أوبكفاءة أعلى لسباق الزمن في تصنيع وشحن الكمامات، وتحديد المواقع الأكثر احتياجا حيث تسعى آبل إلى توسيع نطاق التوزيع إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة.



