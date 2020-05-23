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تكنولوجيا

كاميرات هواتف iPhone 12 ستتفوق على iPhone 11 بهذه الميزات.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 03:47 ص
كاميرات هواتف iPhone
كاميرات هواتف iPhone 12 ستتفوق على iPhone 11 بهذه الميزات
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هواتف iPhone 12 المنتظرة والتى من المحتمل أن ستصدرها شركة في شهر أكتوبر القادم، ستحتوى على تقنيات جديدة عالية، لم تكن موجودة في كاميرات هواتف iPhone 11 والتى صدرت العام الماضى. 

وذكر موقع  Tech Radar التقنى أن هواتف iPhone 12 ستحتوى على تقنيات محسنة في الكاميرا، بحيث أن الكاميرات ستحتوى على عدسات بزاوية أوسع، عن طريق إلى 7 بيكسل بعد ان كانت فى هواتفiPhone 11 ب 6 بيكسل. 


وستساعد الكاميرات بدقة 7 بيكسل إلى تقليل الانحرافات والتشوه في عملية التصوير إلى أدنى حد لها، كما أن اثنين من الهواتف الأربعة الموجودة في السلسلة ستحتوى على كاميرتين مزدوجتين. 

 كما أن الهاتفين الآخرين سيحتويان على 3 كاميرات بالإضافة إلى كاميرا  من نوع  LiDAR ، وهى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء حيث أنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.

وستقوم شركة  Sharp and O-film بتصنيع كاميرتى iPhone 12 و iPhone 12 Max كما ستقوم بانتاج حوالى من 50 ل 55 مليون وحدة، أما هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max ستقوم بتصنيعهما شركة LG Innotek كما ستقوم بانتاج من 35 من 40 مليون وحدة هاتف. 

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