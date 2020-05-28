سامسونج تعلن عن معالج جديد يقدم أداء قويا وعمر بطارية طويل

كشفت شركة سامسونج Samsung ، عن معالجها الأحدث Exynos 880 الذي يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، للهواتف المتوسطة المواصفات.





وبحسب ما ذكره موقع "bgr in"، صممت شركة سامسونج المعالج الجديد بتقنية 8nm FinFET، ويستخدم ثماني النواة مع نواتين من نوع Cortex-A77 بتردد 2 جيجاهرتز، و6 نوى أصغر من نوع Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهرتز. ويحتوي على معالج الرسومات من نوع Mali-G76 MP5.









وتقول شركة سامسونج Samsung، إن مع هذه المجموعة من النوى، ستقدم للهاتف الأداء الأمثل وعمر البطارية الطويل، حيث يدعم معالج Exynos 880 كاميرا واحدة بدقة 64 ميجابكسل، أو كاميرتين بدقة 20 ميجابكسل لكل منهما.





ويسمح المعالج بتسجيل مقاطع فيديو طويلة بدقة 2520×1080 بكسل، ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلي من نوع UFS 2.1 و eMMC 5.1.





وأخيرًا، يدعم معالج سامسونج الجديد، شبكات الجيل الخامس 5G بتردد sub-6GHz، مع سرعة تنزيل نظرية قدرها 2.55 جيجابت في الثانية، وسرعة تحميل قدرها 1.28 جيجابت في الثانية. ولا يدعم المعالج تقنية mmWave.





جدير بالذكر أن سامسونج، تستعد لإطلاق بطاقة Samsung Money في سوق الولايات المتحدة، حيث تعاونت عملاق التكنولوجيا الكوري مع شركة SoFi لتحاكي بطاقة آبل، وفقا لما ذكره موقع "androidpolice" التقني.





وتأتي بطاقة الدفع الجديدة مدمجة مع خدمة Samsung Pay، وستدعم البطاقة الذكية مستخدمي ساعات وهواتف سامسونج بدءا من الإصدارات القديمة من Galaxy S6، وتتيح البطاقة إمكانية فتح حسابات فردية أو مشتركة في الخدمة، وأيضًا صرف النقود عبر أجهزة الصرف الآلي التي يصل عددها إلى 55000 جهاز في سوق الولايات المتحدة.