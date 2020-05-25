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تكنولوجيا

عرض العيد مستمر.. اشترى سامسونج Galaxy note 9 بـ 5500 جنيه فقط

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:15 ص
عرض العيد مستمر..
عرض العيد مستمر.. اشترى سامسونج Galaxy note 9 بـ 5500 جنيه
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كريم جمال
اذا كنت ممن بتابعون أعاملهم على مدار اليوم وبحاجة لمكتب متنقل معك، فأنسب هاتف ذكي يمكنك امتلاكه هو سامسونج Galaxy note 9، الذى يوفر كل الأدوات اللازمة  لإنجاز مهامك على أكمل وجه، لما تقدمه فئة الـ Note من أداء قوي وتصميم مميز، بينما يعيبها سعرها المرتفع، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك إقتناء نسخة من الهاتف سعة 128 جيجابايت بنصف السعر تقريبًا.

وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy Note9 سعة 64 جيجابايت، مقابل سعر 347 دولارًا بدلًا من السعر القديم البالغ 900 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 5500 جنيه مصري.

يذكر أن Samsung Galaxy Note9 ظهر رسميًا فى أغسطس 2018، ويقدم الهاتف أداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف بشاشة كبيرة وقلم لأداء كل المهام التى تحتاجها فى العمل.

ويأتى Galaxy Note9 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.
وزودت سامسونج Galaxy Note9 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويحتوي Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.

وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Quick Charge 2.0 مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0.

اشتري نسختك Galaxy Note 9 بأكثر من لون نسخة 128 جيجابايت عبر هذا الرابط.
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