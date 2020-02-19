فرصة.. اشترى Galaxy Note 9 نسخة 512 جيجابايت بـ 5450 جنيها فقط

قدمت سامسونج الكورية الجنوبية فى عام 2018 طرح واحد من أقوى وأفضل هواتفها على الإطلاق وهو Samsung Galaxy Note9، من فئة النوت الشهيرة ذات الأداء القوى والمميز بالإضافة للقلم متعدد المهام، ولكن بأسعار مرتفعة، مما يجعلها اقتنائها أمرًا صعبًا.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك شراء نسخة أمريكية جديدة من هاتف Samsung Galaxy Note9 سعة 512 جيجابايت، مقابل سعر 350 دولارا بدلًا من السعر القديم البالغ 900 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 5450 جنيهًا مصريًا.



