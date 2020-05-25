4 خطوات لتشغيل الموسيقى والأغاني في story انستجرام.. فيديو وصور

يقوم الكثير باستخدام بعض المقاطع الموسيقية في story أو القصة اليومية في انستجرام التى تستمر لمدة 24 ساعة، ورغم أن خطوات إضافة الموسيقى المفضلة على قصة انستجرام أمر سهل، إلا ان هناك بعض الخطوات التى يجب القيام بها.









وذكر موقع Tech Radar الخطوات التى يجب اتباعها عند إضافة مقطوعة موسيقية أو جزء من أغنية مفضلة على قصته اليومية في انستجرام أو Instagram Story

















1-افتح تطبيق Instagram انستجرام واتجه إلى "قصتك"









افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكى ، واضغط على "قصتك" أو Story في أعلى اليسار، يمكنك إما التقاط صورة أو فيديو أو الاختيار من الوسائط المحفوظة في المكتبة، بمجرد أن تختار المحتوى الذي ترغب في مشاركته، انقر فوق رمز الملصق في أعلى الشاشة.









2-حدد ملصق الموسيقى الذى تريده









بمجرد الضغط على رمز الملصق، ستظهر قائمة مع مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها، قم بالضغط على Music ، والذي يجب أن يكون في منتصف الصف الثاني، وسوف تجد خيارين: البحث عن الموسيقى والاستعراض browse أو for you "من أجلك"، ويوفر لك الخيار "من أجلك" قائمة بالأغاني الموصى بها، بينما يتيح لك الاستعراض البحث عبر أنواع وأمزاج مختلفة.





3- حدد مدة تشغيل مقاطع الموسيقى









بعد اختيار أغنية مناسبة، يمكنك التمرير إلى أجزاء معينة باستخدام شريط التمرير الموجود أسفل الشاشة، ويمكنك تشغيل مسار لمدة 15 ثانية كحد أقصى و5 ثوانٍ كحد أدنى، ولكن إذا كنت تشارك فيديو أو مقطع Boomerang، فسيقتصر المسار على طول الفيديو.









4- قم بتخصيص الموسيقى التى تريدها





وهذه هى الخطوة الاخيرة للقيام بتخصيص وقت الموسيقى التى تريدها، وما عليك سوى الضغط على الخيارات المتوفرة فوق شريط التمرير في أسفل الشاشة، والاختيار بين مجموعة من كلمات تمرير إلى صورة الألبوم، ويمكنك أيضًا تغيير لون النص الذي يظهر على الشاشة وتغيير حجم أو نقل النص أو الصورة.







