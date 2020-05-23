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تكنولوجيا

إنستجرام تتيح ميزة إجراء مكالمة فيديو حتى 50 شخصا في وقت واحد .. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 04:18 ص
انستجرام تتيح ميزة
انستجرام تتيح ميزة إجراء مكالمة فيديو حتى 50 شخص في وقت واحد
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ندى على
قام موقع Instagram انستجرام، المملوك لشركة فيسبوك، بإجراء تحديث نوعى على التطبيق، وذلك بتوفيره ميزة إجراء مكالمات فيديو على التطبيق حتى 50 شخصا. 


وبحسب موقع WCCFtech فإن موقع انستجرام قام بإجراء هذه الميزة على غرار موقع فيسبوك الذى أتاح لمستخدميه Messenger Rooms وكذلك تطبيق واتساب وعدد كبير من مواقع التواصل وتطبيقات الفيديو التى قامت برفع عدد الأشخاص المشاركين في مكالمة واحدة، وذلك بسبب التباعد الاجتماعى نتيجة تفشى  فيروس  كورونا. 



وفي بيان رسمى لموقع انستجرام أخبر فيه المستخدمين أنه لتفعيل ميزة إجراء مكالمة فيديو حتى 50 شخصا فإنه يجب عليهم إنشاء خاصية Messenger Rooms عن طريق انستجرام ودعوة أي شخص للانضمام على الويب أو التطبيق. 


وتتوفر الميزة  الجديدة على إصدارات التطبيق التي تعمل بنظام Android وiOS،  كل ما يحتاجون إليه هو بدء مكالمة فيديو وإضافة عدد الأشخاص بحيث لا يزيد عن 50 شخص، وذلك بدلا من إجراء المكالمة على تطبيق الرسائل ماسنجر. 


وأطلقت فيسبوك خدمتها الجديدة للمكالمات الفيديو Messenger Rooms، يوم الخميس الماضى، رسميا،  إلى جميع المستخدمين في كل  أنحاء العالم، لاستضافة ما يصل إلى 50 مستخدم في المكالمة الواحدة.

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