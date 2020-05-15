لدمجها مع إنستجرام.. فيسبوك تستحوذ على أكبر موقع لملصقات GIF

قامت شركة فيسبوك بشراء موقع Giphy أكبر منصة لصنع ومشاركة الرسوم المتحركة من نوع GIF، بقيمة 400 مليون دولار أمريكى، وذلك لدمجها مع موقع انستجرام وتطبيقات فيسبوك الأخرى.





وبحسب موقع The Verge فإن موقع Gify هو واحد من أكبر المواقع المصنعة للصور من نوع GIF على الإنترنت، ويقدم أدوات لإنشاء صورGIF ومشاركتها، واعتمدت شركة فيسبوك في السنوات الأخيرة هذا النوع من الصور بكثرة على تطبيقاتها.









وتقوم تطبيقات فيسبوك و Messenger ماسنجر وواتسآب وانستجرام وغيرها من استخدام حوالى 50% من صور GIF على منصاتها، وبالاستحواذ على منصة Gify سيكون النصيب الأكبر لموقع انستجرام في توسيع عدد الصور وأشكلها وسهولة مشاركتها بين المستخدمين.





وتحت الملكية الجديدة لفيسبوك سيعمل موقع Givy كجزء موقع Instagram انستجرام بهدف تسهيل إرسال ملصقات وصورGIF في القصص و الرسائل المباشرة لانستجرام.





ومن المفترض أن عملية استحواذ فيسبوك على موقع Gify ستغير من وضع انستجرام بحيث سيحتوى التطبيق على أكير عدد من هذه الصور والملصقات الأمر الذى سيعزز من صدارته في عالم الصور والتطبيقات التى تحتوى على رسومات وملصقات مضحكة ومثيرة للمستخدمين.