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تكنولوجيا

فيسبوك يطلق ميزة جديدة بالرسوم المتحركة في الولايات المتحدة

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:01 ص
فيسبوك يطلق ميزة
فيسبوك يطلق ميزة جديدة بالرسوم المتحركة في الولايات المتحدة
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قسم التكنولوجيا
لا يتوقف عملاق التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook عن تحسين وتطوير خصائصه وأدواته طوال الوقت، ليتمكن من  زيادة عدد مستخدميه  والحفاظ على النجاحات التى يحققها. 

وذكر موقع ذا فيرج التقنى أن تطبيق فيسبوك أطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بإنشاء صور تشبه الرسوم المتحركة تسمى Avatar، والتي تستخدم بعد ذلك في الدردشة والتعليقات و الحالات.

وقامت إدارة تطبيق فيسبوك بطرح الآن خاصية أفاتار Avatar لتحويل الصور الشخصية إلى رسوم متحركة  في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إطلاقها أول مرة  العام الماضي، لتنافس ملصقات Memoji التى تدعمها هواتف آبل.

وأوضح  فيسبوك Facebook أن هذة  الأداة متوفرة  من خلال التعليقات ورسائل ماسنجر Messenger، ولإنشاء الأفاتار الخاص بك، افتح التعليقات واضغط على " smiley " الملصقات، ثم اختيار إضافة أفاتار Create Avatar.
 
وسيضيف تطبيق فيسبوك اختصارًا جديدًا خاص لعرض المنتجات التجارية القريبة Businesses Nearby، والذي سيسمح للمستخدمين بمشاهدة أحدث العناصر المعروضة داخل مدينة أو منطقة محددة، بالإضافة لعرض ساعات عمل المحلات وطرق الحجز، و التواصل مع البائعين.

جدير بالذكر أن فيسبوك يعتمد بشكل كبير على الذكاء الإصطناعى أكثر من الأشخاص، نظرا إلى الخسائر الكبيرة التى ألمت بالموظفين بسبب فيروس كورونا، وأثرت بشكل كبير على عملية مراجعة المحتوى.
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