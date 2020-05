إنستجرام يضيف سلسلة ميزات جديدة.. اعرف فيما تستخدم

أعلن موقع مشاركة الصور والفيديو إنستجرام Instagram ، عن سلسلة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على إدارة التعليقات السلبية بشكل أفضل، كجزء من جهود الشركة لمكافحة التنمر على منصتها.





ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، أضافت شركة فيسبوك المالكة لمنصة إنستجرام ، عناصر تحكم جديدة لإدارة من يمكنه وضع علامة أو الإشارة إليك على الموقع، إلى جانب إدارة التعليقات السلبية بشكل أفضل بالإضافة إلى إبراز التعليقات الإيجابية.









وتعمل الميزة الأولى على مساعدة أولئك المستخدمين الذين يمتلكون عدد كبير من المتابعين على إدارة العديد من التعليقات السلبية، حيث ستتيح لهم إمكانية إزالة العديد من التعليقات السلبية معا، بالإضافة إلى حظر العديد من الحسابات التي تنشر تلك التعليقات السلبية.





ولاستخدام هذه الميزة على نظام التشغيل iOS التابع لآبل، يمكن النقر على أي تعليق، ثم النقر على أيقونة النقاط في الزاوية العليا اليمنى، حيث ستختار إدارة التعليقات Manage Comments، حيث سيسمح لك ذلك اختيار ما يصل إلى 25 تعليقا لحذفه مرة واحدة.





وفي نظام أندرويد، يمكن الضغط مطولا على أي تعليق، ثم النقر على أيقونة النقاط، حيث يمكن إزالة التعليقات، وحدد حظر او تقييد الحسابات.





وبالإضافة إلى إزالة التعليقات السلبية، تختبر إنستجرام ميزة جديدة تشجع على التعليقات الإيجابية، وهي ميزة التعليقات المثبَتة Pinned Comments، وستتيح للمستخدمين طريقة للترويج للتعليقات الإيجابية، من خلال تثبيت بعض التعليقات المميزة أعلى التعليقات.





وتطرح إنستجرام مجموعة من عناصر التحكم الموسعة، والتى ستسمح للمستخدمين بتحديد الحسابات التي يمكنها الإشارة إليهم في المنشورات، حيث سيمكنهم الاختيار بين الجميع Everyone، أو الحسابات المُتابَعة Only People You Follow، أو لا أحدNo One. هذا، إلى جانب تقييد الإشارة إلى المستخدمين في التعليقات، والتسميات التوضيحية، والقصص.