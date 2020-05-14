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تكنولوجيا

بينها مصر.. فيسبوك تتبنى إنشاء كابل بحري ضخم لخدمة 16 دولة أفريقية

الخميس 14/مايو/2020 - 10:02 م
فيسبوك تبني كابل
فيسبوك تبني كابل بحري ضخم لخدمة 16 دولة أفريقية
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شيماء عبد المنعم
تتعاون شركة فيسبوك مع مجموعة من كبرى شركات الاتصالات، من بينها China Mobile، و MTN و Orange، وVodafone و STC، لبناء الكابل البحري "الأكثر شمولا" لخدمة قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لا يزال ما يقرب من مليار شخص بلا اتصال بالإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، يشهد  المشروع الجديد المسمى 2Africa، تمديد الشركات للكابلات التي تمتد لمسافة 37 ألف كيلومتر (22990 ميل)، تربط أوروبا شرقا عبر مصر، والشرق الأوسط عبر المملكة العربية السعودية، و 16 دولة في أفريقيا.


وفي بيان مشترك، قالت الشركات إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع 2Africa، بحلول عام 2023 أو أوائل عام 2024، مع قدرة تصميم تصل إلى 180 تيرابت في الثانية، وأشارت إلى أن مشروع 2Africa، أصبح أكثر كفاءة من خلال استخدام الألمنيوم بدلا من ألياف النحاس، مما يساعد في زيادة سعة الشبكة.

وأوضحت عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الهدف الأساسي للمبادرة هو زيادة الاتصال بقارة أفريقيا، وقالت الشركة في تدوينة إن القارة الأفريقية هي الأقل اتصالا بالإنترنت في العالم، ويربط الكابل البحري 23 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتقول الشركات، التي تشمل أيضا شركة الاتصالات السعودية STC، والاتصالات المصرية، وشركة الاتصالات الإفريقية WIOCC، إن مقدمي الخدمات في البلدان التي سيحصل فيها كابل 2Africa على سعة في مراكز البيانات المحايدة الناقل أو محطات إنزال الكابلات مفتوحة الوصول على أساس عادل ومنصف.
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