فيسبوك تزيل أكثر من 500 حساب تابع لشبكة تضليل إيرانية

قالت إدارة فيسبوك Facebook ، إن هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية استهدفت الناخبين في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة، من خلال حملة استخدمت فيها مئات من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة لنشر الرسائل المؤيدة لإيران على الإنترنت بشكل سري منذ عام 2011.





فيسبوك إنها أزالت ثماني شبكات في الأسابيع الأخيرة، من ضمنها شبكة لها روابط مع هيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية IRIB. وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، في تقريرها الشهري عن الحسابات التي تم تعليقها بسبب ما يسمى السلوك الزائف المنسق، أعلنتإنها أزالت ثماني شبكات في الأسابيع الأخيرة، من ضمنها شبكة لها روابط مع هيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية IRIB.









وقال Nathaniel Gleicher، رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيسبوك، إن شبكة IRIB لديها روابط متصلة بحملات التضليل الإيرانية التي سبق تحديدها، ولكن من الصعب تحديد ما إذا كانت مسؤولة بشكل مباشر عن تلك العمليات أم لا .





وبرزت الجمهورية الإيرانية كواحدة من أكثر اللاعبين المستخدمة لعمليات التأثير عبر الإنترنت، حيث تعاملت كلا من فيسبوك وتويتر وجوجل مع تلك المجموعات المدعومة من الدولة التي تستخدم منصاتهم لتعزيز لنشر التضليل.





وخلال عام 2018، أجرت وكالة "رويترز" تحقيقا أوضح أن إحدى العمليات التي تتخذ من طهران مقرا لها قد استخدمت أكثر من 70 موقعا إلكترونيًا مزيفا كمنافذ إخبارية محلية لنشر الدعاية الإيرانية سرا في أكثر من 15 دولة.





واستطاعت العملية في مرحلة ما من خداع وزير الدفاع الباكستاني في ذلك الوقت لإصدار تهديدا نوويا ضد إسرائيل، واستخدمت الشبكة التي تمت إزالتها مؤخرا أسلوب مماثل، من ضمنها انتحال صفة مواقع إعلامية مستقلة ومنظمات خيرية، لاستهداف دول مثل الجزائر وبنجلاديش والمملكة المتحدة وزيمبابوي.





واستخدمت أكثر من 500 حساب على فيسبوك وإنستجرام لنشر الرسائل التي غالبا ما تركز على الصراعات المحلية أو انتقاد الإجراءات الأمريكية في المنطقة، وأوضح باحثون في شركة تحليلات منصات التواصل الاجتماعي Graphika، الذين استعرضوا الحسابات المزيفة التي إزالتها فيسبوك، أن بعض الأنشطة التي تم تحديدها في وقت مبكر تعود إلى عام 2012 واستهدفت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأمريكي.