فيسبوك تنافس جوجل بروبوت دردشة يحاكي البشر.. فيديو

أطلقت شركة فيسبوك " Facebook "، روبوت دردشة آلى يسمي Blender، كمصدر مفتوح على GitHub لأبحاث الذكاء الاصطناعي، وتدعي عملاق التواصل الاجتماعي أن تطبيقها الجديد المنافس لتطبيق جوجل Meena، قادر على إظهار التعاطف والمعرفة والشخصية عند التفاعل مع البشر.





وبحسب ما ذكره موقع "digitalinformationworld" التقني، قال ستيفين رولر Stephen Roller، وهو مهندس أبحاث في شركة فيسبوك والرئيس المشارك لهذا المشروع، أنه جرى تدريب "بليندر Blender " باستخدام المحادثات العامة المتاحة، والتي تضمنت 1.5 مليار مثال تدريبي على المحادثات البشرية.









وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي إن 49 % من الناس يفضلون التفاعل مع روبوت الدردشة بدلا من التفاعل مع شخص آخر، ومن ضمن المشكلات التى تواجه Blender أنه يستجيب أحيانا بلغة مسيئة، وفي أوقات أخرى يغير الحقائق تماما.





وأجرت فيسبوك اختبارًا، وجدت فيه أن 67 في المئة من المقيمين البشريين الذين شاهدوا المحادثات يعتقدون أن Blender، ظهر أكثر إنسانية من Meena، وأشارت إلى أن روبوتها للدردشة هو تتويج لسنوات من البحث لدمج التعاطف والمعرفة والشخصية في نظام واحد.





وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: "حققنا هذا الإنجاز من خلال صيغة جديدة لروبوت الدردشة تتضمن تقنيات محسنة لفك التشفير، ومزجا جديدا للمهارات، ونموذجا يحتوي على 9.4 مليارات معيار، وهو يمزج مجموعة متنوعة من مهارات المحادثة معا في نظام واحد، ولا تزال تمثل مسألة بناء روبوت دردشة ذكي، يمكنه الدردشة مثل الإنسان، أحد أكبر التحديات المفتوحة في الذكاء الاصطناعي".