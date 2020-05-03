بعد جوجل.. هواوي توجه أول ضربة لـ مايكروسوفت

خلال العام الماضي، شركة هواوي Huawei ، في القائمة السوداء للتجارة، بعد أن أعلنت الشركة الصينية عن تطوير نظام التشغيل الخاص بها المسمي HarmonyOS، وتخطط Huawei حاليا لإطلاق أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل الخاص بها. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية،





وفقا لما ذكره موقع "gizchina"، جاءت تسريبات جديدة عبر Huaweicentral على موقع ويبو Weibo الصيني، تقول إن شركة هواوي تخطط لدعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب المحمول بنظام تشغيل الشركة الخاص HARMONYOS 2.0، بدلا من نظام ويندز 10 التابع لشركة مايكروسوفت الأمريكية.









وحسبما ورد في التسريبات، فإن الأجهزة الجديدة بنظام HarmonyOS 2.0، سيتم طرحها في السوق الصيني في البداية، مع معالجات Kunpeng، كما أكدت التسريبات أن السوق المحلي بدأ بالفعل في دعم هواوي في إنشاء سلاسل توريد لأجهزة الحاسب.





وذكرت هواوي أن نظام التشغيل HarmonyOS الذي تقوم بتطويره نظام مرن، حيث طورته الشركة الصينية ليدعم العمل على الساعات الذكية، وأجهزة الحاسب، والسيارات والتلفاز وغيرها من الأجهزة الذكية.





وعلى الرغم من المشاكل المرتبطة بعدم قدرة هواوي على استخدام خدمات جوجل Google، في هواتفها الذكية التى تعمل بنظام تشغيل أندوريد، إلا أن شركة هواوي استبدلت خدمات عملاق البحث الأمريكي، بخدمات هواوي و AppGallery، حيث تحتاج هواوي الكثير من الوقت لتطوير نظام تشغيل متكامل لدعم هواتفها الذكية ليصبح ثالث نظام تشغيل على مستوي العالم، وليحاكي نظامى أندرويد من جوجل أو iOS من آبل.