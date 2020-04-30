تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هاتف P Smart 2020 المرتقب من هواوي.. صور

أفاد تقرير نشره موقع "gsmarena" التقني، بأن هاتف هواوي القادم P Smart 2020، ظهر في أحد مواقع البيع بالتجزئة في ألمانيا، مع تفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار والتصميم الذي ينطلق به إلى الأسواق.





ووفقا للموقع التقني، سيحتوي هاتف هواوي P Smart 2020، على شاشة LCD بقياس 6.21 بوصة، وبدقة عرض FHD +، وبدقة 2340 في 1080 بيكسل، إلى جانب نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية والتى تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.









وسيقدم هاتف Huawei P Smart 2020، كاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، وتضم إعدادات الكاميرا فلاش LED، كما يأتي قارئ بصمة الأصبع على ظهر الهاتف.





وداخليا، يعمل هاتف هواوي P Smart 2020، بمعالج Kirin 710F والتي ستسمح للجهاز أن يأتى مع خدمات جوجل GMS، كما يتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها من خلال بطاقة micro SD.





ويعمل هاتف P Smart 2020، ببطارية بقة 3400 ميللي أمبير، وكما يدعم الشحن عبر منفذ USB C، ووتشمل الميزات البارزة الأخرى مقبس سماعة الرأس، وشبكة اتصال Wi-Fi وNFC، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 9 Pie، وواجهة EMUI 9.1.





ومن المقرر أن يتوفر هاتف P Smart 2020 ، بثلاث خيارات لونية هم الأخضر والأسود والأزرق، بسعر يبدأ من 200 يورو، كما ينطلق الهاتف لأول مرة في أوروبا.