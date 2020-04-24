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تكنولوجيا

هواوي تعلن رسميا عن سلسلة nova 7.. السعر والمواصفات.. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:00 ص
nova 7 Pro
nova 7 Pro
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب عن سلسلة هواتف nova 7 الجديدة، وتشمل ثلاثة هواتف هم نوفا 7 nova 7، ونوفا 7 برو nova 7 Pro، ونوفا 7 إس إي nova 7 SE، والتى تمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

سعر ومواصفات nova 7 Pro

يأتي هاتف nova 7 Pro 5G، بشاشة بحواف أكثر في الجانبين، من نوع OLED، بقياس 5.57 بوصة، وبدقة +FHD، وتحتوي الشاشة ثقبين للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 32 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، بالإضافة إلى قارئ البصمة أسفل الشاشة نفسها.


ومن ناحية التصوير، يقدم nova 7 Pro أربع كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، والتقريب البصري بمعدل 5X، أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

ويعمل هاتف نوفا 7 برو، بمعالج قوي من نوع Kirin 985، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر الهاتف بخمسة ألوان هم الأسود والأخضر والأحمر، والفضي والبنفسجي. وهو متاح للحجز في الصين بسعر 522 دولارًا أمريكيًا لخيار 8/ 128 جيجابايت، وبسعر 580 دولارًا لخيار 8 / 256 جيجابايت، وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف بدءا من 28 أبريل الجاري.
Huawei nova 7, 7 SE and 7 Pro announced with 64MP cameras and 5G support

سعر ومواصفات نوفا nova 7

يقدم هاتف نوفا 7، شاشة بحواف أكثر في الجانبين من نوع OLED بقياس 6.57 بوصة وبدقة +FHD. ولكنها تحتوي على نوتش واحد فقط للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى قارئ البصمة أسفل الشاشة نفسها.

ويمتلك هاتف نوفا 7، أربع كاميرات خلفية، بكاميرا دقتها 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع القدرة على التقريب البصري بمعدل 3X، والهجين أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي nova 7 ، على معالج من نوع Kirin 985، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128/256 جيجابايت، ويعمل ببطارية  4000 ميللي أمبير وتدعم الشحن السريع السلكي بقوة 40 واط.

ويشترك هاتف نوفا 7 مع nova 7 Pro، في حجم ذاكرة الوصول العشوائي رام وذاكرة التخزين الداخلية، وبنفس الألوان، ولكن مع اختلاف الأسعار 425 دولارًا أمريكيًا لخيار 8/128 جيجابايت، وبسعر 480 دولارًا لخيار 8 / 256 جيجابايت.
Huawei nova 7, 7 SE and 7 Pro announced with 64MP cameras and 5G support

سعر ومواصفات nova 7 SE

ويأتي هاتف nova 7 SE، مواصفات أقل بين الهواتف الثلاثة، مع شاشة بقياس 6.53 بوصة، من نوع IPS، وتحتوي على نوتش مخصصا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، مع قارئ البصمة على جانب الهاتف.

ومن ناحية الكاميرات الخلفية، تأتي الاساسية بدقة 8 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير الأجسام القريبة، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير العمق.

ويعمل هاتف nova 7 SE، بمعالج Kirin 820 يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت، إلى جانب بطارية 4000 ميللي أمبير وتدعم  الشحن السلكي السريع بقوة 40 واط.

ويشترك هذا الهاتف في أحجام ذاكرة التخزين العشوائية والداخلية. سيتم إطلاق nova 7 SE بألوان الأسود والأرجواني والأخضر والفضي، وسيتوفر بسعر يعادل 340 دولارًا أمريكيًا لخيار 8/128 جيجابايت، وبسعر يعادل 395 دولارًا أمريكيًا 8/256 جيجابايت.
Huawei nova 7, 7 SE and 7 Pro announced with 64MP cameras and 5G support
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