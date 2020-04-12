سعر ومواصفات هاتف هواوي Mate 40 الجديد.. صور

هواوي شرائح Kirin 1020 الجديدة والمتطورة، في سلسلة هواتف Mate 40، والتي تقدم قوة أكبر من مجموعة شرائح كيرين 990 الموجودة في هواوي P40. أفاد تقرير نشره المحلل التقني الشهير مينج تشي كو Ming Chi Kuo، بأنه من المتوقع أن تستخدم شركةشرائح Kirin 1020 الجديدة والمتطورة، في سلسلة هواتف Mate 40، والتي تقدم قوة أكبر من مجموعة شرائح كيرين 990 الموجودة في هواوي P40.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستستعين هواواي بتكنولوجيا الشركة التايوانية TSMC، التي توفر دقة تصنيع 5 نانومتر، والتي تعد بأداء أعلى بنسبة 15٪ من 7 نانومتر، إلى جانب كفاءتها بتوليد طاقة إضافية بنسبة 30٪، من شرائح كيرين 990-7 نانومتر، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الطاقة بما يزيد عن 15٪، ويجعله أصغر وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.





وأشار تقرير المحلل التقني، إلى أن كاميرا هاتف Mate 40، ستأتي بتحسينات كبيرة في شكل العدسة الحرة، الفائقة الاتساع، لتقليل التشوهات والانحرافات.









وحسبما ورد في التسريبات السابقة، أن سلسلة هواتف Mate 40 التي ستطرحها هواوي العام القادم، والتي ستأتي بنسختين من هذه الأجهزة هما Mate 40 وMate 40 Pro، كلتاهما مزودتان بكاميرا أساسية بـ 4 أو 5 عدسات.





وتشير التسريبات إلي أن Mate 40 سوف يعمل بنظام التشغيل المملوك لشركة جوجل الأمريكية "Android 10"، وسيأتي الجهاز بأفضل كاميرا تشهدها الهواتف الذكية، وسيضم الهاتف عدسة بدقة 108 ميجابيكسل، ولها القدرة على التقريب بمقدار 50 X، لتصوير الأشياء التي يصعب رؤيتها، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابيكسل، مزودة بتقنية التعرف على الوجوه.





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وسيحصل Mate 40 على قلم ذكي بميزات واستخدامات متعددة، مثل هاتف ميت 30 برو المتوافق القلم الذكي M-Pen، شبيه بالقلم الذي تحمله هواتف مثل Samsung Galaxy Note 10، ولكن في سلسلة Mate 40 يجب شراء القلم بشكل منفصل عن الهاتف.





وسيأتي الهاتفان بشاشات منحنية تملأ كامل مساحة واجهتهما الأمامية، بدقة عرض 2340X1440 بيكسل، وأحدث معالج من كوالكوم Kirin 1000، و تعمل الهواتف على شبكات الجيل الخامس G5 كهواتف Huawei Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G.



