هواوي تطلق أول تلفاز ذكي.. بشاشة OLED وكاميرا منبثقة.. السعر والمواصفات

أعلنت شركة هواوي "Huawei"، رسميا عن أول تلفاز لها بشاشة أوليد، يسمى Vision X65، وهى تستخدم شاشة من نوع OLED بقياس 65 بوصة، وبمعدل تحديث 120 هيرتز.









ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز تلفاز هواوي بدعم ميزة HDR10 من ضمن قائمة الميزات، ويمكنه بلوغ سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وتقول هواوي إن شاشة التلفاز معتمدة من TUV Rheinland الألمانية، للعناية بصحة العين.

















مواصفات تلفاز هواوي Vision X65





وللاستمتاع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها، يتميز التلفاز الذكي بـ 14 مكبرا للصوت تنتج عنه ما يصل إلى 75 وات، ويحتوي الجهاز على كاميرا منبثقة في الجزء العلوي، تحتوي على عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 24 ميجابيكسل تستخدم لمكالمات الفيديو، معززة برقاقة HiSilicon Hi3559C القادرة على حوسبة الذكاء الاصطناعي باستخدام NPU، وتتيح لك الكاميرا أيضا استخدام الإيماءات للتحكم في الصوت والفيديو عن طريق تتبع الحركة البشرية.









ويتضمن جهاز Vision X65 شريحة Honghu 898 المخصصة في الداخل، والتي تم تحسينها خصيصا لشاشات أوليد، والتى تعمل على تحسين جودة الصورة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي AI، إلى جانب وجود 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت.









سعر تلفزيون هواوي الجديد Vision X65





وإلى جانب تلفاز Vision X65، الذي يصل سعره إلى 3500 دولار أمريكي، أعلنت هواوي أيضا عن نسخة محدثة من تلفازها القديم المسمى Vision V55i، بحيث تباع النسخة الجديدة منه بسعر 540 دولارا، ويبدأ الحجز المسبق على الجهاز في الصين اليوم، على أن يصل التلفاز إلى المستخدمين بتاريخ 26 أبريل.