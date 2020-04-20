بشرط واحد فقط.. هواوي تعلن عن مسابقة تصوير بجائزة 100 ألف دولار

روجت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي " Huawei "، لمسابقة التصوير الفوتوغرافي، يطلق عليها اسم Huawei Next-Image 2020، من خلال فيديو يعرض صورا تم التقاطها بهواتف هواوي الذكية.









وبحسب ما ذكره موقع "oltnews"، بالرغم من أن أحد أهم شروط المسابقة هو التقاط صور ومقاطع فيديو باستخدام كاميرا هواتف هواوي أو هونر ، اتضح أن بعض الصور التى تظهر في فيديو المسابقة، تم تصويرها بكاميرا تصوير رقمية DSLR.









وتم اكتشاف المشكلة لأول مرة من قبل مستخدم على موقع التواصل الصيني Weibo، يدعي Jamie-hua، المعروف أيضا باسم Huapeng Zhao، والذي فاز بالمركز الثاني في مسابقة جوائز التصوير الفوتوغرافي آيفون iPhone لعام 2018، عبر صورة التقطها باستخدام هاتف iPhone 6.









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وقال"هوابنج" إن الصور في فيديو هواوي تبدو مألوفة بالنسبة له وقرر التحقق منها"، واكتشف لاحقا أن الجهاز الذي التقطت الصور من خلاله كان كاميرا Nikon D850 بسعر 3000 دولار وليس هاتف هواوي.









واعتذرت هواوي Huawei، عن هذا الخطأ عبر منصة التدوين الصينية ويبو Weibo، قائلة: "إن الصور حددت بشكل خطأ بسبب سهو من المحرر"، وأشارت إلى أن الهدف من الصور هو تشجيع الناس على مشاركة أعمالهم في معرض هواوي عبر الإنترنت.









وقامت الشركة الصينية بتحديث الفيديو الأصلي لإزالة الجملة التي تشير إلى أن الصور مصورة بهواتف هواوي، وصرح متحدث باسم شركة هواوي إلى أن قواعد المسابقة باللغة الصينية، تنص على أنه: "يمكنك نشر الصور الملتقطة باستخدام أي معدات في مجتمع "Huawei Next-Image".





وووفقا لما ذكره موقع "techvorm"، قامت هواوي بدعوة مستخدميها لإنشاء ومشاركة الصور الأكثر إلهاما في أكبر مسابقة تصوير على الهواتف الذكية في العالم "NEXT-IMAGE 2020"، مع أكثر من 70 فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، وهواتف هواوي P40 Pro









وتبدأ المسابقة من يوم 8 أبريل والموعد النهائي في 31 يوليو 2020، وسيتم الكشف عن نتائج المسابقة في شهر أكتوبر القادم، على أن يتم الاشتراك في المسابقة باستخدام حساب هواوي، ولكن بشرط واحد أن تكون الصور والفيديوهات المقدمة للمسابقة، تم التقاطها باستخدام كاميرا هواتف هواوي أو هونر.