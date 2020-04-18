بالصور.. كيفية تسجيل الشاشة في هواتف آيفون iPhone

يرغب بعض مستخدمي هواتف آيفون، في تسجيل بعض الخطوات أثناء استخدام الجهاز، ولكن هناك العديد من المستخدمين لا يعرفون كيف القيام بمثل هذه الخطوة.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تأتي أجهزة آبل بميزة مفيدة للغاية، حيث يمكن للمستخدمين باستخدام خاصية "تسجيل الشاشة Screen Recording" المدمجة في هواتف آيفون، تسجيل كل ما يحدث على الشاشة.





ووفقا للموقع التقني، تتيح لك هذه الميزة تسجيل كل ما يحدث في شاشة آيفون، وإرساله لأصدقائك، بالإضافة إلى أنه يمكنك تسجيل الشاشة والأصوات أيضا إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS 11 أو أي إصدار أحدث.





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ومن خلال الميزة يمكنك تسجيل فيديو لجزء من البث المباشر في موقع إنستجرام Instagram ، أو إنشاء مقطع فيديو إرشادي لأصدقائك، أو حفظ مقطع من اللعبة التي تلعبها، فيما يلي سنتعرف على كيفية استخدام ميزة تسجيل الشاشة في هواتف آيفون:





وتأتي ميزة تسجيل الشاشة مدمجة في هواتف آيفون، ولكن لاستخدامها، تحتاج أولا إلى التحقق من وجود زر تسجيل الشاشة في مركز التحكم، ولفتحه اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى بالأعلى، إذا كنت تستخدم iPhone X أو أحدث، أو اسحب لأعلى إذا كنت تستخدم iPhone 8 أو أقدم.





وبعد ذلك تحقق من وجود زر تسجيل الشاشة، والذي يبدو كنقطة حمراء حولها دائرة، وإذا لم يكن موجودا يمكن إضافته من خلال الذهاب انتقل "الإعدادات Settings"> انقر على خيار "مركز التحكم Control Center"> اختر "تخصيص عناصر التحكم Customize Controls"> مرر لأسفل واضغط على علامة (+) بجوار خيار "تسجيل الشاشة Screen Recording".









كيفية تسجيل الشاشة في آيفون





الآن، أنت جاهز لتسجيل شاشتك، اتبع الخطوات التالية:





1. افتح التطبيق أو الموقع الذي تريد التسجيل أثناء استخدامه (مع العلم أن بعض التطبيقات تمنع تسجيل الشاشة)





2. انتقل إلى مركز التحكم، واضغط على رمز الهلال، ثم شغل وضع "عدم الإزعاج Do Not Disturb"، لإيقاف وصول المكالمات والإشعارات مؤقتا، لمنع تسجيل أي شئ اخر يظهر على الشاشة.





3. أثناء وجودك في مركز التحكم، اضغط على زر "تسجيل الشاشة Start Recording" لبدء التسجيل، بمجرد الضغط على هذا الزر، سيبدأ المؤقت بالعمل، وسيمنحك ثلاث ثوان قبل أن يبدأ التسجيل.





4. اضغط على الشاشة لإخفاء قائمة مركز التحكم.





5. لإيقاف التسجيل اسحب لأعلى أو لأسفل، للوصول إلى مركز التحكم ثم اضغط على زر التسجيل مرة أخرى، انقر على الشريط الأحمر في أعلى الشاشة لإيقاف التسجيل ثم "إيقاف Stop".