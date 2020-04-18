بعد إطلاق هاتف iPhone SE.. آبل تعتزم إعادة فتح متجرها في هذه الدولة

فيروس كورونا . صرحت شركة آبل Apple ، بأنها ستعيد فتح متجرها للبيع بالتجزئة الوحيد في كوريا الجنوبية في 18 أبريل، مما يجعله أول موقع يعود إلى العمل بعد أن أغلقت الشركة جميع المتاجر خارج الصين خلال الشهر الماضي بسبب تفشي





وبحسب ما ذكره موقع "businessworld"، تمكنت كوريا الجنوبية إلى حد كبير من السيطرة على حالات فيروس كورونا المستجد، بمجرد تفشيه خارج الصين، وذلك بفضل حملة اختبار ضخمة، وتعقب مكثف لاتصالات المصابين بالفيروس التاجي.





وقالت "آبل"، في بيان، "لقد حققت كوريا الجنوبية تقدما كبيرا خلال انتشار فيروس كورونا، ويسعدنا الإعلان عن إعادة افتتاح متجر Apple Garosugil".





وكانت آبل أعادت فتح جميع متاجرها في الصين في شهر مارس الماضي، والتى شملت 42 متجرًا، وذلك بعد أكثر من شهر من إغلاقها في أعقاب انتشار فيروس كورونا.





وذكرت عملاق التقنية الأمريكية، قائلة "إن للعملاء الذين يرغبون في إجراء عملية شراء، لدينا العديد من الخيارات، بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت للتسليم أو الاستلام في المتجر".





الجدير بالذكر أن خطة آبل الجديدة لإعادة فتح المتجر في سيول، تأتي بعد يوم واحد فقط من إصدار هاتفها منخض الثمن iPhone SE بشاشة قياسها 4.7 بوصة بسعر 399 دولارا، وذلك في مسعى لجذب العملاء المهتمين بالميزانية، حيث إن أزمة جائحة COVID-19 تعرقل الاقتصاد العالمي.



