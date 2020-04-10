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تكنولوجيا

أبرزها يزيد سرعة الإنترنت.. أفضل 5 تطبيقات لآيفون تستحق التجربة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:00 ص
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
مع تعدد التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون، والتى تتعدى المليون تطبيقا، يصعب على مالكو أجهزة آبل العثور على التطبيقات التى تناسب كل الاحتياجات وتغطي كل الأفكار والمتطلبات، وبالطبع لا يستطيع أحد الحصول علي هذا الكم الكبير من التطبيقات بداخل جهازه دفعة واحدة، حيث يحتاج إلى أن يتعرف على أفضل التطبيقات المناسبة التي يمكن أن يحتاج إليهم.

ويعد جهاز آيفون iPhone، من آبل هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية في العالم، بفضل معالجاته القوية وتحسينات الكاميرا، وأيضًا بفضل متجر App Store على مئات الآلاف من التطبيقات المتنوعة في جميع المجالات.

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ولمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من هاتفك الآيفون، نستعرض لك أهم تطبيقات تناسب كل مستخدم لهواتف آيفون من حيث سهولة الاستخدام وبساطة التصميم مما يجعل حياتك أكثر بساطة وأسهل وأكثر متعة.

1. تطبيق Facebook Pages Manager، يساعدك هذا التطبيق على إدار صفحاتك على فيسبوك.

2. تطبيق Contact Cleanup، يعمل هذا التطبيق على ترتيب جهات اتصالك وحذف المكررة منها.

3. تطبيق Faster Internet، يساعدك هذا التطبيق على زيادة سرعة الإنترنت.

4. تطبيق IFTTT، يساعدك هذا التطبيق على إدارة جميع مهامك في شتي المجالات.

5. تطبيق Logo Maker، يستخدم هذا التطبيق لإنشاء وتصميم الشعارات (اللوجو).
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